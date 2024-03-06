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半年偵結！基隆彈藥庫爆炸釀9名士官兵傷 檢軍業務協調會議肯定

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陸軍設在基隆市祥豐街的彈藥庫去年發生迫擊砲彈爆炸，造成9名士官兵受傷，基隆地檢署偵查半年，以無人涉嫌犯罪簽結。最高檢察署召開檢察與軍事機關業務協調會議，肯定基隆地檢署檢察長李嘉明，第一時間指派主任檢察官陳照世等人漏夜採證，並指示調查方向，迅速釐清真相，兼顧軍法任務執行。

基隆地檢署今天表示，最高檢察署4日召開第2次檢察與軍事機關業務協調會議，就檢察機關偵辦嚴重影響部隊管理及領導統御時，參酌軍司法實務見解及考量部隊實況，辦理部隊社會矚目或重大損傷事件時，適時分案偵辦釐清真相，杜絕外界不當揣測等事宜交換意見。

陸軍6軍團第3地區支援指揮部北彈庫基隆分庫，去年7月24日發生迫擊砲爆炸，造成2人重傷，7人輕傷。檢察官今年1月25日依國家中山科學研究院鑑定爆炸原因，以及受傷士官長等人供述，以全案以查無特定人涉有犯罪嫌疑簽結。檢察與軍事機關業務協調會議出席人士，肯定基檢作為。

陳照世說，案發當天受檢察長指派趕往案發現場瞭解及掌握情況，並與軍方溝通協調現場封鎖與證據保存，並聯繫鑑識單位共赴現場採證，調查是否有人員涉及刑事不法，過程中軍方配合證據保存及協助找尋破碎彈藥碎片及採證。

陳照世表示，接連兩天數次採證後，責由中山科學研究院就採證結果，參酌其他鑑識單位意見後進行爆炸原因鑑定。另請基隆憲兵隊協助瞭解傷員身體狀況，製作筆錄釐清相關案發經過。承辦檢察官李怡蒨查看相關監視器畫面、比對相關人員證詞，查無人員應負刑事過失責任，受傷士官兵也未提起過失傷害告訴，在1月25日簽結。

陸軍設在基隆市祥豐街的彈藥分庫去年發生迫擊炮爆炸，造成9名士官兵受傷。記者邱瑞杰／翻攝
陸軍設在基隆市祥豐街的彈藥分庫去年發生迫擊炮爆炸，造成9名士官兵受傷。記者邱瑞杰／翻攝
陸軍設在基隆市祥豐街的彈藥分庫去年發生迫擊炮爆炸，造成9名士官兵受傷。記者邱瑞杰／翻攝
陸軍設在基隆市祥豐街的彈藥分庫去年發生迫擊炮爆炸，造成9名士官兵受傷。記者邱瑞杰／翻攝
陸軍設在基隆市祥豐街的彈藥分庫去年發生迫擊炮爆炸，造成9名士官兵受傷。記者邱瑞杰／翻攝
陸軍設在基隆市祥豐街的彈藥分庫去年發生迫擊炮爆炸，造成9名士官兵受傷。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 檢察官 爆炸 陸軍

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