快訊

約「北市府面交大麻」社會局女科員涉販毒 與男友各20萬交保

獨／76歲不老男神曝光 胃部曾失去消化功能暴瘦21公斤

影／救台南天坑小貨車再傳意外！大吊車慘翻覆 吊臂倒塌「甩飛貨櫃」撞警車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

營區內用手機賭博還拉會員抽佣 現役軍人遭判有期徒刑

中央社／ 新竹縣6日電

新竹空軍基地現役軍人莊東綺在營區以手機上賭博網站，甚至招募其他軍人成為會員，還抽佣金，新竹地方法院認為，莊東綺犯圖利聚眾賭博罪，判處有期徒刑2個月。

判決書指出，111年駐地於新竹空軍基地的現役軍人莊東綺，透過介紹會員賺取介紹費，以每介紹1名可獲得新台幣1000元代價，邀集詹姓軍人及2名林姓軍人申辦某賭博網站的會員，因而獲利3000元。

判決書表示，莊東綺與邀集的3名軍人在加入網站成為會員後，多次於營區內用手機登陸連結某賭博網站，進行簽賭等博弈項目，與網站經營者對賭、計算輸贏。

判決書說，另有1名施姓軍人在取得某賭博網站的代理權限後，提供帳號與密碼給莊東綺登入賭博網站，施姓軍人則從中抽佣金，佣金費是莊東綺下賭金額的2成。

法官審酌，上述5人犯行時為現役軍人，竟聚眾賭博有害國軍形象，助長投機風氣及僥倖心理，危害社會善良風俗及正常經濟活動，所為實有不該。

法官指出，莊東綺犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑2個月；詹姓軍人與其中1名林姓軍人犯以網際網路賭博財物罪，處罰金1萬元；另一名林姓軍人則犯陸海空軍刑法在營區賭博罪處拘役20日。施姓軍人則犯共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑2個月。可上訴。

新竹空軍基地現役軍人莊東綺在營區以手機上賭博網站，甚至招募其他軍人成為會員，還抽佣金，新竹地方法院認為，莊東綺犯圖利聚眾賭博罪，判處有期徒刑2個月。新竹地方法院。本報資料照
新竹空軍基地現役軍人莊東綺在營區以手機上賭博網站，甚至招募其他軍人成為會員，還抽佣金，新竹地方法院認為，莊東綺犯圖利聚眾賭博罪，判處有期徒刑2個月。新竹地方法院。本報資料照

新竹 空軍 賭博 軍人

延伸閱讀

「桃園版華山」平日冷清 中原文創園區2招拚吸客

貪汙警放水賭博業者逃取締 高雄高分院更三審判決出爐

牌技協會聘雇女荷官暗藏賭博 南警破職業賭場51人送辦

「龍華部隊」工兵群造橋太苦？二兵趁就醫逃結果出爐

相關新聞

喝完春酒載同事兜風 內科CEO開特斯拉撞路樹…害死同事願賠家屬5百萬

內科CEO邱姓男子去年酒後，因同事鬧著沒搭過特斯拉，涉酒駕載3名同事，行經台北市內湖區瑞光路，失控衝上對向人行道，撞倒路...

張淑晶被控偽造父母簽名一審無罪 檢方上訴今卻因這事庭期取消

女房東張淑晶被控在民事委任狀上偽造父、母親簽名，聲稱將代理父、母親對胞兄張振盛強制執行不動產，檢方依行使偽造私文書罪起訴...

營區內用手機賭博還拉會員抽佣 現役軍人遭判有期徒刑

新竹空軍基地現役軍人莊東綺在營區以手機上賭博網站，甚至招募其他軍人成為會員，還抽佣金，新竹地方法院認為，莊東綺犯圖利聚眾...

不織布公司大火「烈焰照亮夜空」！針織廠遭波及損失5846萬 求償3千萬敗訴

新北市三峽區通用不織布公司2020年失火，消防人員花了6小時才將火勢撲滅。遭波及的昌隆針織公司指控通用公司沒監控工廠遺留...

直播自導自演遇「蛋襲」…新加坡女直播主未等判決返國 今繳罰鍰結案

新加坡籍女直播主「Kiarakitty」鄭咏儀在高雄直播遇「蛋襲」，警方查出她與薛姓助理自導自演，法官判決2人分別罰3萬...

高虹安丟不得市長寶座 律師狂打檢方不正訊問能奏效？

新竹市長高虹安涉嫌於擔任立法委員期間浮報助理酬金、詐領加班費46萬元，檢察官偵查8個月後依貪汙治罪條例、偽造文書等罪起訴，若一審判決有罪，依據地方制度法規定，高虹安將遭到停職，因此法庭內攻防、訴訟策略格外重要。 目前，高虹安前國會辦公室主任陳奐宇、前行政主任「小兔」黃惠玟、前法務主任陳昱愷認罪，三人證詞成為左右高虹安有罪與否的關鍵，律師團則聲請勘驗偵訊光碟反擊，挑戰檢察官誘導共犯認罪、不正當訊問，高虹安高舉程序正義砍向檢方，但也被質疑是拖延訴訟，如此策略能否贏得法官心證，替高虹安保住市長頭銜，值得持續觀察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。