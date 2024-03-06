挨批「辦藍不辦綠」！新竹地檢說話了 前主任檢察官這樣分析

新竹縣長楊文科被控涉貪以50萬元交保，相較新竹市前市長林智堅悄無聲息的棒球場案，檢方政治辦案風聲四起，藍委林思銘更批「辦藍不辦綠」。至於楊文科一案和棒球場偵查進度為何？新竹地檢署表示，由於所詢事項涉及案情，依偵查不公開作業辦法規定，恕無法說明，所有案件均依法偵辦。曾任台北地檢署主任檢察官的律師王銘裕也為檢方發聲，認為「檢察官都是超越黨派來辦案」。

王銘裕認為，檢察官都是超越黨派來辦案，辦案都要看事證，如果只求辦得風光，後來被判無罪，將來卷證於法院審理公開後，法官、律師、公訴檢察官和被告會看到，若只是為了起訴而起訴，社會自有公評。

王銘裕提到，2017年司法改革也研議建立完整究責機制，除法官法修正檢察官評鑑機制外，國賠法第13條也修正，原本公務員有故意、過失導致侵害人民權益可以求償，當時排除司法官，現在修正所有公務員都一致，因此檢察官若濫權起訴，將來也會被究責。

提到楊文科一案，王銘裕說，他擔任檢察官時，都是隨著事證來偵查，也就是眾所周知：「證據走到哪裡，案件就辦到哪裡」，若楊文科這案件沒具體事證，檢察官也不敢真的找他來，但目前這案件因偵查不公開，還不知道完整狀況，有可能是從前工務處長的手機，或一些搜索事證等蛛絲馬跡，發現跟楊文科有關係，因此傳他來說明。

由於藍營立委林思銘提出質疑，楊文科50萬交保更離奇，若犯罪嫌疑重大，檢察官應該當場聲押，卻用50萬交保，且新竹地檢署也沒有針對此案更一步說明，不禁讓外界懷疑「就是沒有證據」。

王銘裕認為，交保金會隨著涉案情節、被告身分資歷或不法所得等有所不同，像楊文科是縣長資歷較高，如涉嫌貪污等重罪，交保金會比較高，但交保金只是確保被告將來會開庭，讓偵查審判程序順利進行而已，至於合不合理端看案情和被告資歷等因素。