中低收入戶自費幫彰化鄉代林全買票 一審不信、二審信了

彰化縣第二選區鄉民代表林全被控委由七旬鄰長杜木森買票，杜被判刑確定，林也因杜被法官認定是競選團隊成員，一審判林當選無效，不過全案上訴台中高分院後，今天判決逆轉，合議庭認為，雖然杜是中低收入戶，但每月平均有1.5萬元收入，以4000元買票並非無法負擔，另外也無其他證據證明林有授意杜買票，因此判林當選有效，駁回檢方第一審之訴，全案確定。

此案在今早由台中高分院宣判，撤銷檢方一審提起的當選無效之訴，判林全當選有效；合議庭指出，依杜姓證人的證述，她與林全提到「走路工」時，是以玩笑口吻，說說笑笑，林全也沒有拿錢出來。無法證明林全確實有向證人買票的意思。

合議庭說，杜木森雖然有向黃姓選民買票，但杜始終表示是因與林全有多年友誼，且感念林全在經濟困難時，多次借款相助，才以自有資金向黃女買票，請託投票予林全。杜經濟狀況雖不寬裕，屬中低收入戶，但每月收入至少有1.5萬元，非無能力支付4000元賄款，無法由杜的經濟狀況，認為杜陳述不實。

合議庭說，雖然杜在案發前有與林有3次電話聯繫，但無監聽內容可證明是討論賄選，另外杜與林在案發當月、前後月分，每月都至少有3次與林聯繫，不是買票日才突然聯絡。

合議庭提到，杜與林是多年朋友，杜當時擔任鄰長，在林全競選總部成立時，出席參加，並陪同林全拜票，符合常情，雖有扣得口罩、名冊，但也有扣得其他人的口罩，另外名冊杜也強調是用來發放選舉通知單之用，無法證明杜是林的競選團隊成員或樁腳，因此撤銷一審判決，改判林全當選有效。