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怒控市府「好大官威」…嘉義民宿挨罰6萬 法院判他敗訴：並非無理

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

嘉義市某民宿於2022年遭客人舉報為「非法旅宿」，因當初入住房型與預訂不同，價差600元，業者因而被嘉義市政府開罰6萬元，並勒令歇業，業者不服，自認持合法營業許可，但提訴願遭駁回，去年向高雄高等行政法院提起行政訴訟；經法院調查，業者並無營業登記，市府裁罰並非無理，駁回上訴。

判決指出，黃姓女客人當初透過網路平台airbnb預定入住4人房，因確診延遲入住，但入住發現民宿提供房型與預訂不同，且兩房型價差600元，因此，向嘉義市政府陳情民宿有違規營業行為。

業者澄清，因訂房平台延誤信息傳達，導致起初與黃女溝通不良，但已退還訂房平台金額，並免費招待黃女一家住宿一晚，業者還說，黃女還簽署一只聲明書，說明民宿並無任何營利事實，該業者怒斥，嘉義市政府「好大官威！」未設法調解消費者與業者兩方，反倒見獵心喜，為求績效給予處分。

由於，該民宿並不在嘉義市政府所公告的合法民宿名單中，經高高行調查，該業者確實並未申請登記並領取登記證及專用標識，卻有對外經營民宿。對此，業者坦言，建築體因屬違建，因此無法取得民宿登記證。

不過，業者主張，當初已退還黃女訂房金額，免費招待一晚，並無營業事實，高高行認為，即便業者與消費者之間已妥善處理糾紛，仍無法掩蓋自身違法經營民宿的事實。

經查，該民宿於2021年5月就已被嘉義市府發函通知不符法規，並於2021年12月初，業者將民宿改名，仍繼續於網路平台招攬生意，因違規事實明確，2022年2月中，就被市府勒令將網路住宿廣告下架，並罰3萬元罰鍰。

高高行審酌，嘉義市政府依發展觀光條例規定，裁罰該業者最低法定額度6萬元，並勒令歇業，並無違誤，因此，駁回上訴。

高雄高等行政法院外觀。本報資料照片
高雄高等行政法院外觀。本報資料照片

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