高雄男遭強插尿管命根子感染全切除 護理之家院長、照服員被判刑

高雄洪姓男子中風入住護理之家，蕭姓院長擔心洪男會隨地小便，指示護理師及照服員幫洪男插導尿管，結果卻害洪男尿道發炎化膿，送醫時因嚴重感染，最後只能切除陰莖，高雄地院審理後，認定蕭男等人違反醫療常規，依違反醫師法判蕭姓院長、張簡姓照服員8月、6月有期徒刑。可上訴。

判決指出，獨居的洪男2017年1月因中風無法料理生活，經胞弟同意後，同年1月入住高雄三民區的某護理之家。

洪男入住後，被指會解開尿布或隨地小便，領有醫師執照的蕭姓院長聽到護理師、照服員反映，隨即指示院內同仁幫洪男插導尿管。

但洪男因尿道感染，插完尿管後陰莖發炎、化膿，蕭姓院長接到院內同仁訊息，卻僅用LINE下指令，從2月起，多次「空中」遙控張簡姓照服員為洪男擦藥、擠膿。

直到同年3月1日，洪男病情加劇，蕭男才指示院內同仁將洪送往高醫治療，洪到院時，陰莖已經呈現黑色，診斷為感染佛尼爾氏壞疽，緊急清創後因全部壞死，最後只能切除。

洪男入住1個月，就因尿道感染被迫切除陰莖，他不滿護理之家做法，氣得對蕭姓院長、張簡姓照服員提告過失重傷害、醫師法，檢方偵結後，依法將兩人起訴。

高雄地院審理時，張簡姓照服員稱他都是聽從蕭院長指示，並沒有違法，蕭男則稱他本來就是醫師，並無非法執行醫療業務。

雄院法官依據護理之家人員證詞及洪男就醫紀錄，認為蕭男在不符合導尿管置入術適應症情況下，為圖照護方便，指示同仁插尿管，已非照護或醫療上必要行為，何況洪有高血壓、糖尿病史，本就應盡量減少尿管插置。

法官認為，蕭男指示張簡姓照服員為洪男插尿管，導致洪陰莖受感染切除，兩人具共同犯意聯絡，屬違反醫師法的共同正犯。

法官綜合事證，認定蕭男違反醫療常規，違反醫師法、過失致重傷害罪，因屬一行為觸犯數罪，從重以醫師法論罪，判刑8月；張簡姓照服員則處6月徒刑，得易科罰金。