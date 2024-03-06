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楊文科涉貪案 前任主任檢察官這樣分析檢方偵辦關鍵

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣長楊文科被控涉貪以50萬元交保，相較新竹市前市長林智堅悄無聲息的棒球場案，檢方政治辦案風聲四起，恐「辦藍不辦綠」也引來批評；曾任台北地檢署主任檢察官的律師絲漢德說，以他曾擔任主任檢察官的經驗來看，這案件有無政治介入不清楚，據他在媒體報導上，看到楊文科是被以圖利罪偵辦，表示檢方目前掌握證據沒有所謂收賄的情況，「如果有那就是貪瀆罪」。

絲漢德說明，圖利罪的構成要件，要有圖利犯罪的故意，楊文科和建商有什麼特別關係、為何要圖利他？有無違背法令是偵查的重點，拿到的利益是否就是所謂的不法利益？

從竹北天坑事件，檢方如果認為縣府准許復工有圖利建商的問題，就要回到癥結點，當時發生天坑前，是誰准許復工、是誰決定？從新聞看來，文件並沒有送到楊文科這邊批閱，因此檢方要調查清楚，到底是誰決定、跟楊文科有沒有關係。

再回到准許復工這件事，因為後來有車子掉進天坑，縣府要立刻處理，後來准許復工是針對處理天坑後續補強，還是繼續施工蓋大樓，中間有很大差別，是否涉及不法利益？

最重要的是，決定復工這件事決定對或不對，是檢方現在要調查重點，查明這中間是否有圖利，單就准許復工來看，檢方要拿出相關證據證明圖利，因為在實務上，圖利和便民很接近，是不是基於不法檢方要釐清。

至於檢方為何這時機點發動、有無政治因素「無人知道」，但是畢竟是注目案件，以他過去經驗，檢方有必要對外適度說明調查進程、安排是什麼，避免有政治力介入的疑慮。

新竹縣長楊文科。圖／報系資料照
新竹縣長楊文科。圖／報系資料照

天坑 收賄 新竹 楊文科 檢察官

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