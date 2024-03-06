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影／「酒國昆凌」神隱後現身 淚訴別聽這3字就覺她詐騙

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

有「酒國昆凌」外號的張姓女子曾因詐騙富商被判緩刑，近期又有周刊報導稱她重出江湖自稱台中市議長張清照乾妹，透過包養網站認識另名商人騙數十萬元；張昨預計出面說明卻神隱，今再開記者會澄清和對方正常交往、借貸，盼外界不要聽到「小昆凌」就覺得她都是詐騙。

張女表示，周刊報導大部分都不是真的，自己和任何一個人接觸不可能一直說「我是小昆凌」，那這樣誰敢接近她，當初只是沒交代自己是誰，所以就被保羅先生認為在騙他並提告，且對方看到她手機照片就突然生氣，但具體為何張沒有說明。

張女說，當時和保羅先生去洗車，對方人就在現場，報導卻說她盜刷保羅先生的卡，她和保羅先生交往幾個月，曾有金錢需要和對方借貸40幾萬元，但都是正常借貸關係，並沒有騙他錢，相關佐證也交給律師處理。

張表示，她因交友網站我愛紅娘和保羅先生認識，並非包養網站，她是想以結婚為前提交往，沒有想要被包養，也否認周刊報導她是台中市議長張清照乾妹一事。

張女也說，希望大家不要認為只要是「小昆凌」講的話都是詐騙，全部都是負面，她也想要好好重新做人，但人家一聽到小昆凌就覺得她講的十句話有十一句是假的，這幾天覺得被網路霸凌，都不敢出門，一直哭不知道該怎麼辦。

張女今也透過澄清稿發出聲明，表示她與保羅先生結識，是經紀公司安排，她認知該經濟公司介紹單身男女相識，類似現代紅娘機構性質，雙方結識過程合法。保羅先生自稱為事業有成，社會經歷豐富的台商人士，願由相關公司尋覓伴侶，自應對自己行為充分負責。

澄清稿指出，她與保羅先生交往過程真誠付出情感，交往期間因家用急需，向保羅先生商借現金約40萬元，她曾一再表達借款會全額返還，絕非詐騙。保羅先生借款後，接收諸多不實訊息，以致產生誤會，突然訴諸司法、媒體等程序，她至感遺憾。

張女昨神隱1天後今上午再出面開記者會，表示周刊報導不實也稱遭網路霸凌，不希望外界聽到「小昆凌」這3個字就認為她是詐騙。記者曾健祐／攝影
張女昨神隱1天後今上午再出面開記者會，表示周刊報導不實也稱遭網路霸凌，不希望外界聽到「小昆凌」這3個字就認為她是詐騙。記者曾健祐／攝影

包養 網路霸凌 詐騙

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