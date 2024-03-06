台南男轉傳總統大選「熱騰騰的作票影片」 這原因裁定不罰

台南周姓男子今年1月17日由臉書社群網站上某帳號轉傳「屏東146，票匭倒票底板下有多張選票」影片至Dcard平台，質疑總統大選作票，警方依涉散布不實訊息及散布謠言而送辦，台南簡易庭認警方並未證明周故意捏造虛偽事實，或違反一般人注意義務而散布於眾，裁定不罰。

警方調查，周以標題「熱騰騰的作票影片」張貼在Dcard平台，質疑「隔板下一堆沒摺痕的票耶…以為在開票，原來是場魔術秀…」，文章內容並附上臉書平台「屏東146，票匭倒票底板下有多張選票」影片連結（已失效）等語，質疑2024年總統選舉作票。

台灣事實查核中心網頁內容中，明確記載「投開票所：屏東縣第146投開票所。事件經過：網傳影片所指稱的『夾層』是用以票箱底板，票箱在封上封條後，選務人員曾翻轉紙箱讓現場民眾確認封條是否牢靠，底板因此打斜」，可認定周的質疑並非無的放矢。

既屏東縣第146投開票所確實發生此事，且依一般社會經驗判斷，票匭內並無隔板分隔，票匭底板一般均平貼票匭底部，鮮少有斜放情形，該影片中出現底板打斜致票匭出現分隔狀態，選務機關本應負說明澄清義務，自難認定周有散布內容不實文章及影片連結行為。

台南簡易庭認為，周在Dcard平台張貼該文章及影片連結，雖可能使閱覽者質疑選舉結果，且可能引發公眾對選舉過程及結果不當聯想，害及民主制度健全運作。

然而，我國選務機關在各地設置投開票所，投票日也有各政黨推薦監察員在場進行監督，投票開票過程公開透明，包括投票進行前展示空票匭、開票時公開計票，且允許民眾公開錄影，所以民眾可簡易透過其他方式揭發周散布訊息虛偽不實，並輕易判斷連結影片內容真偽。

況現今網路工具發達，各種訊息充斥，如賦予接受訊息者高度查證後才可轉貼，恐將有害於資訊流通，違背憲法保障言論自由，周散布訊息如非其故意捏造虛偽事實，或未違背一般人注意義務而散布於眾，即不能以社會秩序維護法相關規定裁罰。