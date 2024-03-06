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泰達幣買身分證替郭台銘連署 7人起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

泰達幣。路透
泰達幣。路透
鴻海創辦人郭台銘去年連署參選總統時，男子余玄名涉指示前女友許維臻在Telegram群組以每人二○○元對價收購身分證，男子陳郁翔得知後蒐集四十九張身分證並交給許女，換取二七九顆泰達幣，其中四十三張連署成功。台北地檢署昨偵結，依涉嫌違反總統副總統選舉罷免法，起訴許維臻、余玄名、陳郁翔及協助製作連署書共七人。

起訴指出，去年郭台銘連署參選總統期間，余玄名與Telegram帳號名為「ＣＫ」與「Bao」的男子，為了行賄連署，由余玄名指示許維臻以每人二○○元為對價，向不特定連署人收購身分證，提供許女約與美金等值的泰達幣一萬六千顆，成立Telegram群組「身分證支援群」，在群組發出收購身分證的訊息。許維臻另招攬曾姓男子、陳姓男子及四名未成年人製作連署書。

檢方查出，陳郁翔在群組得知收購身分證訊息後，未經同意把四十九名不知情民眾因蝦皮店舖認證而提供的身分證照片提供給許維臻，許女收到身分證後，轉出二七九顆泰達幣給陳郁翔。這四十九張身分證中，有四十三張身分證連署成功。

全案經民眾檢舉、台北市刑大持拘票及搜索票執行拘提、搜索及扣押，檢警扣得余玄名、許維臻及陳郁翔的手機及電磁紀錄。

檢方認定，許維臻、余玄名及陳郁翔共七人，涉犯個人資料保護法及總統副總統選舉罷免法等罪嫌，昨依法提起公訴。

泰達幣 身分證

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