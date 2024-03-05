快訊

通緝犯泰國槍殺命案逆轉！周男交保後羈押禁見

麻疹本土群聚擴大？晚間最新疫調出爐 羅一鈞：可能為兩起群聚

川普2.0美中關稅戰...2科技大咖衝擊最猛 輝達恐因大陸「1反制」遭殃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被台商控詐財…「酒國昆凌」今放媒體鴿子 晚間突通知明登場還比這手勢

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市沈姓女子（後改姓張）曾任海派酒店女公關，被稱「酒國昆凌」，9年前曾被富商指控詐財，張女獲緩刑宣告，近日她又被另名台商踢爆涉詐財，張女原定今早開記者會說明，卻臨時神隱，放媒體鴿子，僅由友人、律師簡單說明，未料今晚9時許，張女又委由友人臨時通知，明早在原定地點開記者會，張女還發布一張今晚與友人用餐，手比YA姿勢的照片，強調身體狀況良好，承諾「一定會現身」。

綽號「昆凌」的張姓女子昨天被周刊報導，有台商指控她假借「議長乾妹」名義詐財18萬元，張女原定今早在西區一棟商辦大樓開記者會，但大批媒體到場後，張女友人與律師才告知，張女前一晚服用過多安眠藥，導致狀況不佳，所以臨時喊卡，也讓赴會的媒體錯愕，記者會現場僅由張女律師黃汶茜向外界致歉，強調張女與台商是「感情糾紛」。

不過張女友人今晚9時許通知，明天上午9時30分將在原定地點開記者會，張女會現身說明案發經過，張女友人說，今晚與張女吃宵夜時，有教訓張女一頓，也有與張女合影，確認張女的身體狀況，明天張女一定會出席記者會說明相關經過。

張女友人說，張女認為此案是感情糾紛，已委由律師聯絡台商的律師，希望此案能以和解的方式落幕，具體情形，明天將由張女說明。

綽號「保羅」的台商向周刊近期向周刊爆料，今年初透過一個包養網站，認識張女（41歲），期間被張女以「台中議長乾妹」等頭銜取信於他後，再以母親重病等理由，向他索取財物，甚至盜刷信用卡，被騙金額達18萬元，近日已向台中市第四警分局提出詐欺告訴，提醒民眾多留意此人。

台中市第四警分局表示，此案被害商人非台中在地人，商人是在今年2月初與張女認識，今年2月中旬才發現被騙報案，分局接獲被害人報案後，已展開調查，發函調閱相關銀行帳戶資料，分析釐清相關金流等證據，近日將通知張女到案說明，依法偵辦。

張女被控詐欺取財非首樁，張女在2013年10月間在海派酒店任職時，認識醫檢公司的王姓富商，王事後指控張女涉嫌設賭局詐財，張女後來與王達成和解，二審獲判刑1年、緩刑2年，全案確定，未料如今張女又被指控涉嫌詐財，鬧上新聞版面。

台中市張姓女子被控詐財，原定今早開記者會說明，卻臨時神隱，讓大批媒體撲空。記者陳宏睿／攝影
台中市張姓女子被控詐財，原定今早開記者會說明，卻臨時神隱，讓大批媒體撲空。記者陳宏睿／攝影
台中市張姓女子被控詐財，原定今早開記者會說明，卻臨時神隱，讓媒體撲空，今晚又委由友人通知明天開記者會，還傳送一張張女手比YA的相片。圖／讀者提供
台中市張姓女子被控詐財，原定今早開記者會說明，卻臨時神隱，讓媒體撲空，今晚又委由友人通知明天開記者會，還傳送一張張女手比YA的相片。圖／讀者提供
台中市張姓女子被控詐財，原定今早開記者會說明，卻臨時神隱，讓媒體撲空，今晚又委由友人通知明天開記者會，還傳送一張張女手比YA的相片。圖／摘自LINE群組
台中市張姓女子被控詐財，原定今早開記者會說明，卻臨時神隱，讓媒體撲空，今晚又委由友人通知明天開記者會，還傳送一張張女手比YA的相片。圖／摘自LINE群組

包養 台商 記者會 詐欺 酒店

延伸閱讀

「久未推出新品」昆凌自創品牌被疑要收攤 經紀回應否認

遭爆泰勒絲特別座疑膨風？周杰倫再嗆：狗吠代表你還行

周杰倫看泰勒絲演唱會遭爆特殊待遇是假的？親自反擊：我只看想看的！

泰勒絲澳洲開唱 周杰倫攜昆凌朝聖曝超狂待遇

相關新聞

被台商控詐財…「酒國昆凌」今放媒體鴿子 晚間突通知明登場還比這手勢

台中市沈姓女子（後改姓張）曾任海派酒店女公關，被稱「酒國昆凌」，9年前曾被富商指控詐財，張女獲緩刑宣告，近日她又被另名台...

神岡工廠桶屍案開庭 二房東：見水泥灌桶就知「歹物仔」

台中市神岡區歇業工廠前年底發現桶屍，死者是已失蹤4年的陳姓男子，蔡姓酒店女服務生因與陳同進出、承租案發地，涉有重嫌，被依...

9旬翁遭車門夾傷右腳壞死 公車駕駛被起訴

94歲朱姓老翁去年3月下旬搭中壢客運由桃園市區至龜山區萬壽路三段下車時，因61歲顏姓客運駕駛疏於注意，未等乘客安全上下車...

新黨黨員控郁慕明邀投資中國詐騙集團 求償500萬人民幣遭駁

新黨黨員、撫順樂活公司香港樂活公司法人股東張德齡控告前黨主席郁慕明詐欺500萬人民幣（約台幣2192萬），除提自訴外也提...

營造商遭撞頭顱爆裂當場身亡 毒品假釋砂石車司機判刑1年

毒品假釋的劉姓司機，去年駕駛砂石車在新北八里區，貿然變換車道，撞上騎機車的林姓營造商，當場頭顱爆裂身亡，林男家屬懷疑劉男...

香港旭暉集團二子公司涉吸金28億 北檢搜索18處約談14人

香港旭暉金融集團劉姓高階主管等人2013年至2022年間，涉藉旗下致富、太碁公司販售理財商品，宣稱年報酬率7%至12%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。