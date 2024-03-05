被台商控詐財…「酒國昆凌」今放媒體鴿子 晚間突通知明登場還比這手勢

台中市沈姓女子（後改姓張）曾任海派酒店女公關，被稱「酒國昆凌」，9年前曾被富商指控詐財，張女獲緩刑宣告，近日她又被另名台商踢爆涉詐財，張女原定今早開記者會說明，卻臨時神隱，放媒體鴿子，僅由友人、律師簡單說明，未料今晚9時許，張女又委由友人臨時通知，明早在原定地點開記者會，張女還發布一張今晚與友人用餐，手比YA姿勢的照片，強調身體狀況良好，承諾「一定會現身」。

綽號「昆凌」的張姓女子昨天被周刊報導，有台商指控她假借「議長乾妹」名義詐財18萬元，張女原定今早在西區一棟商辦大樓開記者會，但大批媒體到場後，張女友人與律師才告知，張女前一晚服用過多安眠藥，導致狀況不佳，所以臨時喊卡，也讓赴會的媒體錯愕，記者會現場僅由張女律師黃汶茜向外界致歉，強調張女與台商是「感情糾紛」。

不過張女友人今晚9時許通知，明天上午9時30分將在原定地點開記者會，張女會現身說明案發經過，張女友人說，今晚與張女吃宵夜時，有教訓張女一頓，也有與張女合影，確認張女的身體狀況，明天張女一定會出席記者會說明相關經過。

張女友人說，張女認為此案是感情糾紛，已委由律師聯絡台商的律師，希望此案能以和解的方式落幕，具體情形，明天將由張女說明。

綽號「保羅」的台商向周刊近期向周刊爆料，今年初透過一個包養網站，認識張女（41歲），期間被張女以「台中議長乾妹」等頭銜取信於他後，再以母親重病等理由，向他索取財物，甚至盜刷信用卡，被騙金額達18萬元，近日已向台中市第四警分局提出詐欺告訴，提醒民眾多留意此人。

台中市第四警分局表示，此案被害商人非台中在地人，商人是在今年2月初與張女認識，今年2月中旬才發現被騙報案，分局接獲被害人報案後，已展開調查，發函調閱相關銀行帳戶資料，分析釐清相關金流等證據，近日將通知張女到案說明，依法偵辦。