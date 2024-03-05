快訊

沒千萬買不到房？最新七都房價曝、這三都300萬就能圓夢

神巧合！她稱超商取貨遭冒領 一查2人竟同姓名、同手機號末3碼

中職／2場大巨蛋官辦熱身賽確定加開「這些區域」 女孩名單也公布了

279顆泰達幣買49張身分證替郭台銘連署 北檢今起訴7人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

鴻海創辦人郭台銘去年連署參選總統時，男子余玄天指示前女友許維臻在Telegram群組以每人200元對價收購身分證，男子陳郁翔得知後，交給許女49張身分證，換取279顆泰達幣，其中43張連署成功。台北地檢署今偵結，依涉嫌違反總統副總統選舉罷免法，起訴許維臻、余玄名、陳郁翔及協助製作連署書共7人。

起訴指出，去年郭台銘連署期間，余玄名與Telegram帳號名為「CK」、「Bao」等人，為了行賄連署，由余玄名指示許維臻以每人200元為對價，向不特定連署人收購身分證，提供許女與美金等值的泰達幣1萬6千顆，成立Telegram群組「身分證支援群」收購身分證。許維臻再招攬曾姓男子、陳姓男子及4名未成年人分工製作連署書。

檢方查出，陳郁翔得知群組收購身分證訊息後，未經同意將49名不知情民眾因蝦皮店舖認證而提供的身分證照片提供給許維臻，許女再轉出279顆泰達幣給陳郁翔。49張身分證中，實際上有43張身分證連署成功。

全案經民眾檢舉、台北市刑大持拘票及搜索票執行拘提、搜索及扣押，檢警扣得余玄名、許維臻及陳郁翔的手機及電磁紀錄等。

檢方認定，許維臻、余玄名及陳郁翔共7人，涉犯個人資料保護法及總統副總統選舉罷免法等罪嫌，今依法提起公訴。

泰達幣 身分證

延伸閱讀

吳介民：台灣人民趨向認為台灣難以維持現狀

郭台銘連署案 周典論：500萬元是工作費、與郭台銘無關

陳文茜開春報喜訊！感謝郭台銘帶「哈佛醫療團隊」 助病情垂危轉穩定

陳文茜開春報喜訊！感謝郭台銘帶「哈佛醫療團隊」 助病情垂危轉穩定

相關新聞

279顆泰達幣買49張身分證替郭台銘連署 北檢今起訴7人

鴻海創辦人郭台銘去年連署參選總統時，男子余玄天指示前女友許維臻在Telegram群組以每人200元對價收購身分證，男子陳...

5億高中生墜樓案 證人稱「夏沒提同婚、有點急」

台中市賴姓高中生去年五月墜樓身亡，生前繼承大筆土地、身價逾五億元，墜樓前兩小時與他登記結婚的夏姓男子被依偽造文書罪起訴；...

竊製程跳陸廠 未錄取遭判刑

南亞科技公司錦興廠李姓小組長想跳槽中國大陸紫光公司，偷偷記錄廿奈米ＤＲＡＭ晶圓製程，但人飛到西安面試卻因不熟悉核心關鍵技...

影／恆春大叔架「鳥仔踏」捕伯勞鳥 持刀拒捕逃亡屏檢建請從重量刑

紅尾伯勞鳥秋初秋過境屏東恆春半島，早年被居民視為「老天賞賜的禮物」，架設「鳥仔踏」陷阱獵捕食用，1987年列入野生保育類...

花蓮女求職受騙急通報 「送貨員」遭逮承認：知道事有風險

馮姓男子日前依詐欺集團指示，接連在台北市指定超商領取包裹，替詐團收集人頭帳戶提款卡，其中有被害人及時發覺受騙，致電聯繫收...

他看A片不戴耳機引殺機 遭鄰居暴打3個月後撒手人寰

潘姓保全員不滿李姓鄰居放A片的聲音太吵，2018年1月17日深夜和李爭執後，兩人扭打，李被潘拿安全帽暴打，送醫急救雖撿回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。