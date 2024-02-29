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前辦公室主任服務處性侵女志工 北市副市長林奕華要連帶賠償123萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市副市長林奕華擔任立委期間的辦公室前主任林廷霖5年前強拉女志工進雜物間性侵，事後還曾下跪道歉，被判刑3年10月定讞；民事部分，女志工請求賠償600萬元，一審判林奕華、林廷霖應連帶賠償200萬餘元；案件上訴，台灣高等法院今改判林奕華、林廷霖應連帶賠償123萬餘元，可上訴。

林廷霖任職期間，對外職稱為「辦公室主任」，離職後仍持續協助立委初選，因協助某里長競選而結識女志工；林廷霖2019年4月28日晚間9時許用LINE邀約女志工到位於台北市復興南路二段的立委服務處聊天，女志工到場時，在場還有其他友人。

隔日凌晨聚會結束，林廷霖以「聊天」為藉口，要女志工暫時留下，在其他人都離開後，將女志工強拉到雜物間性侵得逞，也造成女志工左側肩、右上臂瘀傷、右手腕、左小腿和右小腿瘀傷，身體也有擦傷，女志工要離開服務處時，卻看到林廷霖的朋友還在騎樓聊天，質疑是遭設局陷害。

林廷霖的朋友們得知後，當場打電話給林，但林沒回應，便請林的同事來開服務處大門，將人帶下樓。林廷霖一下樓便下跪，向女志工磕頭道歉，最高法院依強制性交罪判林廷霖3年10月徒刑定讞。

民事部分，女志工認為林廷霖侵害她身體、身操和性自主權，害她罹患創傷後壓力症狀而無法工作，而林奕華是林廷霖的雇用人，也應負連帶賠償責任，請求林奕華、林廷霖連帶賠償600萬元。

一審認為林廷霖是濫用職務上機會、執行職務處所犯案，而林奕華未舉證自己已盡選任、監督責任，且依證人所述，林奕華在林廷霖離職後，未能及時取回服務處鑰匙，讓林廷霖得以邀約女志工參與聚會並性侵，林奕華有疏於監督之責，經計算後判林奕華、林廷霖應連帶賠償200萬餘元。

案件上訴，高院仍認為林奕華應負連帶賠償責任，並維持認定女志工的醫療費用、精神慰撫金金額，僅就工作能力損失部分，每月金額由5萬元降為3萬元，今改判林奕華、林廷霖應連帶賠償123萬餘元。

台北市副市長林奕華（圖）擔任立委期間的辦公室前主任林廷霖5年前強拉女志工進雜物間性侵，法院認為林奕華應負連帶賠償責任，二審今判林奕華、林廷霖應連帶賠償123萬餘元。圖／聯合報系資料照片
台北市副市長林奕華（圖）擔任立委期間的辦公室前主任林廷霖5年前強拉女志工進雜物間性侵，法院認為林奕華應負連帶賠償責任，二審今判林奕華、林廷霖應連帶賠償123萬餘元。圖／聯合報系資料照片

性侵 林奕華 離職

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