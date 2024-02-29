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新加坡網紅直播造假遭蛋襲 傷高雄形象法院罰3萬但人已離境

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台灣網紅「晚安小雞」在柬埔寨拍攝造假綁架影片，被柬國以傷害國家形象等理由，判刑2年；新加坡籍網紅「Kiarakitty」鄭咏儀，在高雄直播遭蛋襲，警方查出是鄭女與薛姓助理自導自演，宛如「女版晚安小雞」，警方依社維法移送裁罰，法院審理後，今判決重罰鄭、薛各3萬、2萬元。不過兩人已於26日離境，罰鍰恐難執行。

依警方移送法條，鄭女最重可以裁罰3萬元或處3日以下拘留。法院認為，鄭女明知未報警，仍向採訪媒體稱已報警，且影片均未註明虛構、娛樂等字樣，卻於畫面中表現驚恐樣貌，還痛斥砸蛋者「真是太過分」，已使觀賞者誤信為真。

法官認為，鄭咏儀與薛姓助理造假蛋襲影片，還謊稱已報警，網友誤信後，留言「警察吃案」、「高雄治安真的很差」，使民眾感受高雄治安不佳，且警方可能不受理報案等印象，嚴重影響社會安寧，鄭處最重3萬元罰鍰、薛2萬元。可抗告。

依據社會秩序維護法執行規定，處罰緩，自裁處確定日起，10天內要繳清罰鍰，若經濟狀況不允許，最多可分期3個月，若未繳款，則移送行政執行，但裁處確定日起3個月內若未送執行，則不用移送。

以鄭女來說，若她均未出面繳款，警方須在3個月內移送行政執行署，由行政執行官清查她在台有無財產可供執行，執行時效最長可達10年；若警方未於時效內移送執行，則免予移送，也就是鄭女將不用繳錢。

本月9日，鄭女在高雄市前鎮區三多三路街頭直播時，突然遭一名婦人無預警砸雞蛋，痛斥鄭「勾引我老公」，鄭當時滿臉驚恐，蹲在人行道直呼，「不知那個人為什麼要對她丟雞蛋」。

畫面隨著直播放送出去，此事經網路傳送和媒體報導後，引發警方和市府關注，重挫高雄治安形象。

高雄警方深入追查，全案竟是鄭女自導自演，女怪客是她的薛姓助理裝扮，猶如「女版晚安小雞」，警方約談鄭女到案，認為鄭女演出傷害高雄治安形象，要求向市民道歉，並依社維法移送高雄地院裁罰。

鄭女「自導自演」一案曝光後，在彰化火車站等車時，透過直播公開道歉並啜泣說，「真的很抱歉，我只是搞娛樂而已，不知道會和小雞搞在一起」。

案發在2月9日，警方11日傳薛男到案，後來聯繫上鄭女，鄭直到22日才在律師陪同下到分局製作筆錄，卡在文書代收問題，最後確認由鄭的委任律師代收司法文書，警方26日將全案卷宗移送法院，不過在法院裁罰前，鄭女已搭機離境。

新加坡女直播主kiaraakitty直播被蛋襲遭踢爆造假，24日晚直播啜泣道歉。圖／取材自kiaraakitty直播畫面
新加坡女直播主kiaraakitty直播被蛋襲遭踢爆造假，24日晚直播啜泣道歉。圖／取材自kiaraakitty直播畫面
新加坡籍女直播主kiaraakitty為衝流量，由薛姓男子男扮女裝對她丟雞蛋，嚴重影響高雄外在形象。(圖／民眾提供影像)
新加坡籍女直播主kiaraakitty為衝流量，由薛姓男子男扮女裝對她丟雞蛋，嚴重影響高雄外在形象。(圖／民眾提供影像)

影片 晚安小雞 直播

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