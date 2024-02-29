偷拍2女老師上廁所 台中男高中生遭判刑還要賠24萬

潘男就學時拿手機偷拍2名女老師上廁所，刑事被判拘役70日，民事判賠24萬多元。示意圖／ingimage 台中潘姓高中生在學期間溜進女廁，前後拿手機身伸進門縫偷拍2名女老師如廁風光，後被追出逮個正著，法院刑事依2個妨害秘密判他拘役70日，2名女老師再提民事一共對潘及其父親求償164萬多元，民事庭審酌各自學歷、侵害程度等，判潘及其父親應給付2名女老師共24萬多元，可上訴。

檢警調查，潘男2022年5月12日中午11點多，溜進在校內1樓女廁並拿手機伸進門縫，以此偷拍1名女老師如廁，潘得手後下午2點多再次作案，又以同樣手法偷拍另名女老師3次，但對方因察覺異狀追出廁所，最後和教官在隔壁男廁逮到人，當場也扣下他手機報警。

台中地院根據雙方證詞，潘男手機數位鑑識的影像，以及學校監視器畫面等證物，認為潘男犯行明確，審酌他不尊重女老師身體隱私，造成2人遇害後心理不安，而潘雖當庭道歉，但2名女老師均無意願調解，並希望法院重罰他。

法院考量，潘犯後高中肄業，現在外打工，刑事依2個竊錄非公開活動及身體隱私部位罪各判他拘役40日、40日，2罪應執行70日，得易科罰金。

2名女老師再提刑事附帶民事損害賠償，各主張遭潘男偷拍後身心受創，除了就診還因此無法到校上課，根據精神撫慰、不能工作損失等，分別向潘及其父親求償83萬6680元、80萬5400元，一共164萬2080元。

對此，潘男就刑事判刑部分沒意見，但爭執2名女老師求償金額，表示撫慰金部份過高，認為各以10萬元為適當。

民事庭查，2名女老師遭偷拍精神痛苦，都有提出看診紀錄，審酌雙方職業收入、侵害程度等，判潘及其父親各應給付女老師13萬6680元、10萬5400元，一共24萬2080元。