恨老大欠千萬薪資賭場紅利 2槍爆頭殺他堂弟判無期定讞

台中市男子趙子穩怪罪林姓友人曾指認胞兄販毒，又認為林的堂哥積欠自己千萬薪資和賭場紅利，且積欠林債務，他心懷怨恨，以還錢為由約林外出，在近距離朝林頭部開2槍致死，最高法院依殺人、槍砲等罪判無期徒刑定讞。

趙子穩30年來混跡黑社會，和林姓友人長期跟隨林的堂哥在賭場工作，但趙沒有從黑社會工作裡賺得財富，反而因嗜賭而欠下數百萬元賭債，精神壓力大，需靠安眠藥入睡，轉而怪罪老大、林的堂哥，主觀認為老大積欠自己大筆薪資及賭場紅利，屢屢索討卻未被置之不理。

趙子穩轉而遷怒林，想起林曾經指認自己的哥哥販毒，而對新仇加舊恨，計畫誘騙並殺害林，藉此報復林的堂哥。趙子穩以還錢為由誘騙林出來，兩人2022年1月26日12時許相約在超商碰面，便在超商外座椅休息區喝咖啡、抽菸聊天。

趙子穩趁林俊廷看手機時，起身走到林的身後，取出手槍朝林的頭部近距離擊發，待林連人帶椅倒地後，再朝林的頭部補開一槍，送醫後仍宣告不治。

趙子穩犯後逃逸，過程中還朝某租車行開槍恐嚇，之後自行聯絡電視台表明要接受訪問，但記者依約前往卻不見人而轉知警方，警方依據媒體提供趙的手機號碼聯絡，得知趙在東協廣場頂樓圍牆上揚言跳樓自殺，員警佯裝記者靠近拉下趙並逮捕。

檢警調查，趙子穩辯稱一時情緒失控開槍，「只有印象開一槍」，而趙妻作證指出，案發後有接到趙的電話，還收到一則「已經殺人」的簡訊。

一審審酌趙男行凶動機、犯罪手法等一切情狀後，依殺人罪判他無期徒刑、褫奪公權終身，另依槍砲、恐嚇等罪各判6年、8月，併科罰金12萬元，應執行無期徒刑、褫奪公權終身、併科罰金12萬元。