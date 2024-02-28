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有逃亡串證之虞 法官裁定88會館主嫌郭哲敏延押2個月

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

88會館負責人郭哲敏因違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪、賭博等罪嫌，去年8月自泰國被解送回台後，11月被新北地檢署起訴，新北地院合議庭裁定郭哲敏及其親信張旭昇羈押禁見3個月。因羈押期限將屆，新北地院合議庭經評議後裁定郭哲敏、張旭昇自2月29日起延長羈押2個月，並均禁止接見、通信。

新北地檢署偵辦88會館主嫌郭哲敏洗錢案，去年12月開庭時郭哲敏庭上服用恐慌症藥物遭法官訓斥，名模女友錢帥君當時也現身法庭，2人在庭上深情對望引發社會議論。

新北地方法院今年1月再度開庭審理時，郭哲敏對於經營地下匯兌和經營博弈網站一概否認，辯稱是親信張旭昇自己與檢舉人李銘展等人合作經營地下匯兌，對此完全不知情。並反控檢方至今拿不出他營利賭博的證據，希望能在農曆過年前具保停押，但法官僅表示合議庭會就此評議，便讓郭哲敏還押。。

新北地院合議庭認為，郭哲敏、張旭昇2人違反銀行法及非法經營國內外匯兌業務等罪嫌，犯罪嫌疑仍屬重大。又其2人所涉之罪係最輕法定本刑有期徒刑7年以上之重罪，逃亡以規避審判及後續執行程序之可能性即高，且郭哲敏於案發後長期滯留國外，張旭昇則藏匿國內，嗣均經緝獲方到案，是其2人均有逃亡之事實。

合議庭評議後認為，郭哲敏、張旭昇2人涉犯重罪且均有逃亡、串供、串證之虞，無從以具保或其他方式加以取代，應予以延長羈押2個月，並均禁止接見、通信。

新北地院合議庭經評議後裁定，涉嫌地下匯兌及經營賭博網站的八八會館負責人郭哲敏，自2月29日起延長羈押2個月，並均禁止接見、通信。圖／聯合報系資料照片
新北地院合議庭經評議後裁定，涉嫌地下匯兌及經營賭博網站的八八會館負責人郭哲敏，自2月29日起延長羈押2個月，並均禁止接見、通信。圖／聯合報系資料照片
郭哲敏女友錢帥君至新北地院與男友深情對望。記者黃子騰／翻攝
郭哲敏女友錢帥君至新北地院與男友深情對望。記者黃子騰／翻攝

地下匯兌 新北 洗錢 賭博 郭哲敏

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