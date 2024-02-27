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台版柬埔寨詐騙奪3命！民事求償至少5千萬 首腦「藍道」5月宣判

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台版柬埔寨求職詐騙案，囚虐人頭帳戶提供者，奪三命詐四億，集團首惡「藍道」杜承哲逃亡後，另起爐灶再組詐團，檢警逮杜等4人，依共同私刑拘禁致死等罪起訴。士林地方法院今針對三死案部分辯論終結，檢方建請求處無期徒刑，褫奪公權終身，死者家屬盼能重判，合議庭諭知今年5月21日上午11時宣判。

此案第一波起訴29人，傅榆藺（Ｓ姐）、陳樺韋（茶董）2人，一審判處無期徒刑；「驗車手」蔡博臣，「帶辦帳戶」涂世泓、鄭育賢，及「控員幹部」謝承佑、呂政儀、鄭文誠、張家豪等7人，判處24年8月至29年6月徒刑；其餘共犯判處1年2月至19年不等徒刑。

民事部分，被害人向傅榆藺等人提出，刑事附帶民事損害賠償，士林地院今統計，目前至少收到18案，求償金額為5165萬1300元，案件由不同法官收案後，陸續開庭。

「藍道」杜承哲，與洪俊杰、薛隆廷、王昱傑等4人，涉共同私刑拘禁致人於死、發起組織犯罪、洗錢、非法使人施用三級毒品、加重強盜等罪，4人僅坦承部分犯罪，未全部認罪，且均表示懊悔，希望能有和解機會獲得被害人、被害人家屬原諒，彌補被害人。

士林地方法院今針對三死案部分辯論終結，檢方建請求處無期徒刑，褫奪公權終身，死者家屬盼能重判。另，杜承哲另起爐灶，詐騙31人共2353萬餘元，及涉行賄寧夏派出所前所長葉育忻等，仍審理中。

全案起源於，「藍道」杜承哲2022年9月底至11月初，找來傅榆藺、陳樺韋等人組詐騙集團，38天內陸續在桃園、淡水據點關押61名人頭帳戶提供者，詐團控制手法極其惡劣，搜身搶財、嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，關進約三坪大的小房間，不乖就找控員毒打、電擊，甚至在泡麵摻入FM2毒品。

死者黃男除了遭毒打，還被命令「唱歌娛樂」受不了了高壓監控凌虐，選擇從十一樓高跳樓身亡。死者黃女因在房內尿尿遭受電擊，身體惡化吐血，不斷求救喊「肚子痛、想回家」但未被送醫，最終大量休克死亡。死者林男患有慢性病，未服藥病況惡化，拜託送醫遭拒，雙腳皮膚壞死、發炎細胞浸潤，不能行走大小便失禁，一度撞牆呼喊「快受不了」還被認為在裝病，遭控員餵食三顆ＦＭ２後，心肌梗塞休克身亡。

台版柬埔寨求職詐騙案首腦、幹部，左至右依序為杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑。記者蕭雅娟／攝影
台版柬埔寨求職詐騙案首腦、幹部，左至右依序為杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑。記者蕭雅娟／攝影

毒品 毛巾 詐騙集團

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