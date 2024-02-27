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詐騙者多具金融背景 自救會籲加重刑責

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

民眾黨27日的詐騙公聽會上，自救會成員們沉重訴說他們被詐騙的經歷與修法意見。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨27日的詐騙公聽會上，自救會成員們沉重訴說他們被詐騙的經歷與修法意見。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

詐騙集團有跨國、成員多有金融執照或法律背景，政府應加強國際犯罪打擊，並加重刑責！」百富自救會成員27日於民眾黨舉辦的因應詐騙公聽會上指出，詐騙集團組織非常完善、分工明確，且會透過各類活動讓民眾逐漸上當，呼籲政府加重刑期。民眾黨立委黃國昌也說，數位部、NCC與金管會應提出更具體措施。

保息保本就是詐騙

民眾黨27日舉辦「如何解決詐騙猖獗問題」公聽會，邀請學者專家、政府官員，還有遭詐騙案件的5個自救會成員出席參與。其中，澳豐自救會成員希望政府能積極宣傳，若有投顧公司向客戶保證「保息保本的金融商品」就是詐騙，另外，若投資基金會往海外，並非由投資公司主張贖回，業務員在詐欺罪上是免責的，這辦法並不公平、應該修改。

另外，該成員呼籲立法院或法務部，若詐騙集團成員觸犯《銀行法》或《投顧法》的話，需要一罪一罰、且不能假釋，若判到7年以上更不能減刑。百富自救會成員則提到，百富來台8年，吸金超過185億，前期透過教育、宣傳與宣稱獲得澳洲政府保證等方式，宣傳相當專業，民眾很難辨別，政府要特別提醒。

詐騙組織很專業

百富自救會游姓發言人指出，百富還會邀起專家學者分享兩岸局勢、國際關係或財經趨勢，客戶在體驗到通膨經濟壓力下，常選擇投資作為獲利工具，而百富內部成員許多是學校退休主任、教官，還有財管公司退休高層，很多有金融保險執照、高學歷，她質疑，台灣的精英怎麼到最後都去從事詐騙了？

「詐騙犯罪組織嚴明、還有教育訓練與很專業的宣傳，應該要罰更重！」游發言人呼籲，若有相關背景應該罪加一等，加重詐欺與《銀行法》罰則，還有兩岸或國際共打犯罪機制，並扣押詐騙犯三等親內財產，避免詐騙所得遭轉移。

需從源頭打擊詐騙

黃國昌歎說，行政院雖然推出「打詐綱領」，但詐騙愈打愈多，詐騙問題應該從根源解決，先前有檢察官舉辦研討會，直言NCC、數位部與金管會在人頭門號、第三方支付與銀行帳號的控管不佳，導致詐騙案件持續飆升，絕對不是因為抓到愈多而辦愈多案，盼行政部門真心聽取民眾所遭詐騙之苦。

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民眾黨 自救會 詐騙集團

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