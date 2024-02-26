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台灣新住民關懷總會涉介選 理事長另犯國安法遭押

中央社／ 高雄26日電

台灣新住民關懷總會涉招待60人赴中國旅遊案，周姓理事長因涉受中國指示介選於去年12月遭收押，檢方另查出周還涉為大陸地區發展組織，觸犯國安法，今天聲押，晚間6時許獲准。

橋頭地檢偵辦中國介選案，發現台灣新住民關懷總會周姓理事長等人，自2023年起陸續與中國台辦人員及滲透來源聯繫並接受指示，分別在台東及高雄等地區招攬共60名民眾，去年11月組團到中國接受招待，期間不斷向成員宣傳兩岸一家親、和平統戰等思想，並於會後企圖影響大選情勢。

檢調獲報後，傳喚周女等35人到案，訊後認為周女等人涉犯反滲透法、總統及副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等案件嫌疑重大，其中周姓理事長於2023年12月25日遭橋頭地檢署聲押獲准。

檢方追查發現，周女另涉嫌替大陸地區發展組織、宣傳統戰等思想，觸犯國家安全法，因這部分為2審管轄，將涉案證據移送台灣高等檢察署高雄檢察分署辦理。

檢方偵查後，認為周涉案情節重大並有串證之虞，今天補齊事證，傳喚周女到案，向台灣高等法院高雄分院聲請羈押禁見，於晚上6時許獲准。

新住民 罷免

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