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85歲老船長命危送醫都不得交保 家屬氣憤：將申請國家賠償
四維航運公司所屬、巴拿馬註冊的「順維輪」前船長端木惟鍇，2003年因一起偷渡客溺斃案被巴拿馬判刑，經營救返國，以79歲高齡入獄服刑後，23日以85歲高齡在醫院中去世。他的家屬認為他去年兩度急診送醫，生命垂危，獄方都不讓他保外就醫，直到這次送醫才電話通知可以交保，最後生命已難挽回，有因故意或過失不法侵害人民權利之嫌，將為父親申請國家賠償。
端木惟鍇的兒子端木龍飛上午赴部立桃園醫院替父親辦死亡證明，他氣憤的說，他父親因年紀大，身體虛弱又氣喘，兩度急診入院，他們為其申請保外就醫不被准許，直到上個月24日再度由獄方送醫，當時已重度昏迷。隔天，獄方見他父親生命垂危，才打電話通知說他父親可以辦理保外就醫，這明顯已失去保外就醫意義，而是「要將燙手山芋丟出監獄」。
他不平的說，他父親去年兩度急診送醫時，已是個84歲、垂垂老矣且重病在身的老人，何以前總統陳水扁、陳姓女藝人可保外就醫，阿扁還到處演講、主持，趴趴走，他父親命在旦夕卻不行。
而且，父親本就有冤案在身，獄方不僅不讓他保外就醫，住院期間也未曾關心過，恐怕連他父親的死，獄方都不知道，這不該是政府對待人民的態度。
端木龍飛說，他父親是海軍官校50年班畢業，當年生活艱苦，海軍上校退役後轉而擔任民間船運公司船長，離家遠赴重洋跑船。本來2003年那一趟船之後就要退休返台，未料竟發生偷渡客溺斃案，也因為被該船在巴拿馬駐冊，而被巴拿馬判刑。因為被以殺人罪被判刑，返台後，榮民資格也隨之喪失，連死了之後都無法獲得榮民單位關心。
端木龍飛說，這幾天正忙著辦理父親後事，父親信奉基督教，已訂下個月9日在市立殯議館舉辦追思禮拜，送父親最後一程。
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