小學校長買夾娃娃機當獎勵　「舊機代新品」涉圖利判囚

前屏東縣瑞光國小校長王英明採購2部夾娃娃機，用於鼓勵學生爭取榮譽，卻被控違反採購程序，一審判4年，二審推翻屏東地院見解，僅依違反商業會計法從輕改判6月，全案經最高法院撤銷發回，更一審逆轉，認定王觸犯對主管事務圖利罪，判3年2月，褫奪公權2年。可上訴。

王英明2016年8月到任瑞光國小，2017年該校獲得9萬5000元的縣議員建議款，讓學校可以採購體育探索教育器材。

王英明指示學校體衛組長向洪姓運動器材業者採購夾娃娃機、紅白對抗足球台、聖火台及棒球九宮格等商品，因夾娃娃機熱門，王到夜市向饒姓男子購買2部中古機，再請洪姓業者以3萬7000元單據核銷。

夾娃娃機運抵學校後，洪姓業者將1萬2000元的費用交給王英明，因中古機太舊，王又請曾姓業者貼上新皮，再拿1萬3000元收費單據向家長會請款， 並自費3945元購入扭蛋，由於娃娃機需要維修，洪再拿出5000元給王維修機台。

劉姓總務主任曾質疑貼皮費怎會用家長會經費支出，於是王英明又請洪姓業者，交1萬3000元貼皮費給家長會，並另開收據，註明費用是由洪姓業者的運動廣場支出，家長會只是先「墊付」。

審計部抽查瑞光國小財務收支，發現校方收支有疑慮，懷疑牽涉不法，於是函請法務部廉政署展開偵辦，王英明最後檢方被依違反貪汙治罪條例、商業會計法等罪起訴，涉貪金額共1萬7000元。

全案曝光後，家長會還連署聲援，認為王並未涉貪。屏東地院審理時，王英明稱夾娃娃機是用來獎勵學生，還改成「每夾必中」，相關費用都用於夾娃娃機上，並未進他口袋。

一審屏東地院法官認為，王英明以不實憑證詐取夾娃娃機款項，還指稱是學校同仁因個人私利檢舉，依貪汙治罪條例論罪，依利用職務詐取財物罪判刑4年，褫奪公權2年，不法所得1萬7000元沒收。洪姓業者判刑2年，緩刑5年，因未上訴確定。

王英明不服上訴，高雄高分院合議庭綜合相關事證，認定夾娃娃機採購經費並未進入王的口袋，不構成貪汙，僅依商業會計法論罪，改判有期徒刑6月，得易科罰金。

案經最高法院撤銷，高雄高分院更一審認為，洪姓業者取得3萬7000元的夾娃娃機採購款後，王英明卻另外以1萬元購入兩部二手機，且明知洪並未協助採購，仍請洪填製不實會計憑證，可見早在採購娃娃機前，王就意圖以「舊機取代新品」。