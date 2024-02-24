聽新聞
test
0:00 / 0:00

強制採尿違憲 修正草案通過

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

憲法法庭前年判決刑事訴訟法第205條之2強制採尿規定違憲，司法院昨通過修正草案，明定檢察事務官、司法警察調查及蒐證處分所應踐行的正當法律程序，將盡速函請行政院會銜，送請立法院審議。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭前年判決刑事訴訟法第205條之2強制採尿規定違憲，司法院昨通過修正草案，明定檢察事務官、司法警察調查及蒐證處分所應踐行的正當法律程序，將盡速函請行政院會銜，送請立法院審議。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭前年判決刑事訴訟法強制採尿規定違憲，司法院昨通過修正草案，明定檢察事務官、司法警察調查及蒐證處分所應踐行的正當法律程序；司法院表示，草案將盡速函請行政院會銜，送請立法院審議。

陳姓男子十年前吸毒遭妻子舉報，為不讓警察採尿，他憋尿九小時，被警察押到醫院插導尿管採尿，驗出有吸食安毒陽性反應，新北地方法院審理時，認為強制採尿規定有違憲疑義，聲請大法官解釋。

憲法法庭認為，刑事訴訟法第二○五條之二強制採尿規定，不符合正當法律原則，牴觸憲法保障資訊隱私權、免於身心受害的身體權，判決違憲並要求機關在二年內修法，否則條文失效。

司法院昨天召開院會通過刑事訴訟法部分條文修正草案，修法重點包括為使檢察事務官、司法警察強制處分的救濟程序更周延，明定不是因過失遲誤聲請撤銷或變更處分期間者，可準用相關規定，聲請回復原狀。

另外，為完善檢察事務官、司法警察調查及蒐證的必要處分應踐行程序，參酌憲法法庭判決，明定對於可能損害身體健康及人性尊嚴的非侵入方式強制採尿處分，以報請檢察官核發許可書為原則，急迫情形逕行採取為例外，並增訂逕行採取處分的事後審查程序，兼顧有效取證及人權保障。

刑事訴訟 司法院 大法官 憲法法庭 隱私權 食安

延伸閱讀

嫌犯憋尿不給查毒…強插導尿管採尿違憲 司法院通過修正草案

女學生開趴疑吸毒辯「是鹽巴」 恆春警採尿、警專火速開除！

立院20日開議！國民黨拋改革4主張 柯建銘2千字長文：專做毀憲之事

立委濫權？林俊憲嗆邀盧秀燕赴立院報告 學者：明顯是政治操作

相關新聞

前夫退保 前議員林穎孟急湊百萬免押

台北市前議員林穎孟被控詐領助理費廿六萬元，偵查中被檢方依貪汙罪交保一百萬元，辦保人為知名銀行「少東」；據了解，這名少東上...

媽嗜賭又討錢 她弒母自首輕判

台中市吳姓女子不堪母親沉迷賭博要錢，家破人亡，失控持水果刀弒母，再拿手機朝遺體錄影，泣訴「我們這世無緣」、「別再折磨我了...

強制採尿違憲 修正草案通過

憲法法庭前年判決刑事訴訟法強制採尿規定違憲，司法院昨通過修正草案，明定檢察事務官、司法警察調查及蒐證處分所應踐行的正當法...

杜絕殯葬收紅包 新北檢約談15人

為杜絕殯儀基層收受紅包陋習，新北地檢署3天內2度兵分20路約談新北市立殯儀館包括領班、基層約聘僱員工及業者共15人。這次...

前夫離婚退保！涉貪前議員林穎孟籌100萬「換保」 啜泣離開法院

時代力量黨前台北市議員林穎孟被控詐領助理費26萬元涉貪，林女偵查中以100萬元交保，辦保人為銀行「少東」；「少東」上月與...

涉收受殯葬業者紅包…新北市立殯儀館員工遭約談 7人交保候傳

為杜絕公立殯儀館收受殯葬業者紅包陋習，新北地檢署指揮廉政署，三天兩度約談新北市立殯儀館基層員工及業者，今發動第二波行動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。