強制採尿違憲 修正草案通過

憲法法庭前年判決刑事訴訟法第205條之2強制採尿規定違憲，司法院昨通過修正草案，明定檢察事務官、司法警察調查及蒐證處分所應踐行的正當法律程序，將盡速函請行政院會銜，送請立法院審議。圖／聯合報系資料照片 憲法法庭前年判決刑事訴訟法強制採尿規定違憲，司法院昨通過修正草案，明定檢察事務官、司法警察調查及蒐證處分所應踐行的正當法律程序；司法院表示，草案將盡速函請行政院會銜，送請立法院審議。

陳姓男子十年前吸毒遭妻子舉報，為不讓警察採尿，他憋尿九小時，被警察押到醫院插導尿管採尿，驗出有吸食安毒陽性反應，新北地方法院審理時，認為強制採尿規定有違憲疑義，聲請大法官解釋。

憲法法庭認為，刑事訴訟法第二○五條之二強制採尿規定，不符合正當法律原則，牴觸憲法保障資訊隱私權、免於身心受害的身體權，判決違憲並要求機關在二年內修法，否則條文失效。

司法院昨天召開院會通過刑事訴訟法部分條文修正草案，修法重點包括為使檢察事務官、司法警察強制處分的救濟程序更周延，明定不是因過失遲誤聲請撤銷或變更處分期間者，可準用相關規定，聲請回復原狀。

另外，為完善檢察事務官、司法警察調查及蒐證的必要處分應踐行程序，參酌憲法法庭判決，明定對於可能損害身體健康及人性尊嚴的非侵入方式強制採尿處分，以報請檢察官核發許可書為原則，急迫情形逕行採取為例外，並增訂逕行採取處分的事後審查程序，兼顧有效取證及人權保障。