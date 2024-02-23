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母嗜賭狂討錢...女兒拿刀殺死她錄影哭「這世無緣」 判5年10月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市吳姓女子不堪母親沉迷賭博要錢，害家破人亡，又割捨不下親情，失控持水果刀弒母後，再拿手機朝遺體錄影，泣訴「我們這世無緣」、「別再折磨我了」，最高法院依殺害直系血親尊親屬罪判刑5年10月定讞。

吳女（34歲）原先和父母、兄弟姊妹同住，家中生活富裕，但父母先後沉迷賭博，母親經常外出忽視家庭，造成2名弟弟在家一氧化碳中毒身亡，經濟逐漸敗壞，父母最終離婚，兄弟姊妹也分散由不同親戚扶養，吳女心中對母親埋怨不已，卻斷不了親情，不斷被母親討錢，兩人生活衝突不斷。

吳女2022年5月29日下午5時許，又被母親要錢而爆發口角，她先持水果刀自殘，但母親不為所動，更出言「不然殺死我啊」，她再拿刀猛力刺向母親，18公分的刀刃幾乎完全插進身體，導致母親失血過多斃命。

吳女見母親倒臥血泊中，仍拿手機朝母親遺體錄影，數落母親長期要錢、對家人不聞不問的積怨憤恨，直到情緒平復才打電話報案，表明自己殺害母親。法醫解剖發現吳母肺被刺穿，切斷動脈，創徑達18公分，有600毫升血塊血水留在體內，因大量失血休克死亡。

一、二審均判決吳女8年徒刑，上訴第三審被撤銷發回更審；台中高分院更一審開庭時，吳女稱持刀刺母是希望警惕母親不要再賭，且她從小喜歡拍照，想把過程拍下來，等母親好了拿給她看。律師也替她辯護，吳女手足均不願和母親聯絡，她心軟收留母親、負擔開銷，可稱是孝順女兒，無殺母意圖。

更一審認為吳女殺母後，還錄影說「我們這世無緣，女兒不孝」、「我只求你不要賭博」等語，時間長達3分17秒，無視母親血流不止，主觀上有殺人犯意。

更一審審酌吳女原生家庭功能不彰，對母親感情複雜，長期無法應付母親情緒勒索、沉重親情壓力，人生波折不斷，弒母又主動自首，符合減刑規定，撤銷輕判5年10月，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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示意圖／ingimage
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情緒勒索 殺人 父母 賭博

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