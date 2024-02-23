台南婦施暴新生兒不治 想接回次子照顧卻因這原因被駁

台南林姓婦人智能不足，1年多前面對當時2歲長子及剛出生沒幾個月長女照護壓力，不耐長女哭鬧施暴致傷重不治，一審認她心智缺陷致其辨識行為能力顯著降低判4年2月，之後次子出生，兩子均安置中，現又懷孕的她上訴請求接回幼子照顧，二審依鑑定報告且認原判決認事用法並無違誤，駁回上訴。

林婦及義務辯護人僅就量刑上訴，辯護人表示，案發時，林婦因智能不足，面對育兒壓力時，無法自我調適及控制衝動而涉犯本案，犯罪情狀尚可憫恕，事後並坦承犯行，原判決量刑過重，請求法官依刑法第59條規定減輕其刑，從輕量刑並為緩刑宣告，以勵自新。

辯護人指出，林婦長子已經出養，會好好控管情緒，請求法官給予機會重新來過，希望能將幼子接回家照顧。

台南高分院囑託嘉南療養院精神鑑定的處遇意見，認林婦為智能不足，並非精神疾病，無法藉由精神治療的監護處分予以改善，而她所育長子及幼子均由市府安置中，依目前事證，林婦尚無再犯危險，所以不施以監護。

專家建議，林婦親職能力不足，目前又懷有身孕且即將生產，對其即將出生的新生兒，無能力照護，有極高的風險會去傷害此新生兒，透過限制環境的安排、或家庭暴力相關的處遇，分離林婦與此新生兒，或採取必要的措施保護此新生兒有其必要性。

待林婦接受刑事、家庭暴力防治等相關處遇，強化對壓力的因應技巧、提升自制能力、安排與建構家庭及社區支持系統、加強其對他人生命財產尊重等方面較為健全後，才可有效減少因認知問題而導致再犯的可能性。

合議庭依鑑定報告認為，林婦長子已由他人收養，次子由社福機構安置中，現又懷有身孕，依林婦目前身心狀況並不適合自行照顧小孩，仍以接受刑事執行及後續的保護教化程序，較為適宜。