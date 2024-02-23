快訊

彰化小學生三姊弟過馬路遭撞！大姊今生日卻跟死神拔河

翻轉！元宵節後「3生肖」運勢飆升 福澤無邊、錢財富貴擋不住

閨密變小姑！她怨婚後「原形畢露」12年友誼破裂 網不挺：回家當公主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南婦施暴新生兒不治 想接回次子照顧卻因這原因被駁

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南林姓婦人智能不足，1年多前面對當時2歲長子及剛出生沒幾個月長女照護壓力，不耐長女哭鬧施暴致傷重不治，一審認她心智缺陷致其辨識行為能力顯著降低判4年2月，之後次子出生，兩子均安置中，現又懷孕的她上訴請求接回幼子照顧，二審依鑑定報告且認原判決認事用法並無違誤，駁回上訴。

林婦及義務辯護人僅就量刑上訴，辯護人表示，案發時，林婦因智能不足，面對育兒壓力時，無法自我調適及控制衝動而涉犯本案，犯罪情狀尚可憫恕，事後並坦承犯行，原判決量刑過重，請求法官依刑法第59條規定減輕其刑，從輕量刑並為緩刑宣告，以勵自新。

辯護人指出，林婦長子已經出養，會好好控管情緒，請求法官給予機會重新來過，希望能將幼子接回家照顧。

台南高分院囑託嘉南療養院精神鑑定的處遇意見，認林婦為智能不足，並非精神疾病，無法藉由精神治療的監護處分予以改善，而她所育長子及幼子均由市府安置中，依目前事證，林婦尚無再犯危險，所以不施以監護。

專家建議，林婦親職能力不足，目前又懷有身孕且即將生產，對其即將出生的新生兒，無能力照護，有極高的風險會去傷害此新生兒，透過限制環境的安排、或家庭暴力相關的處遇，分離林婦與此新生兒，或採取必要的措施保護此新生兒有其必要性。

待林婦接受刑事、家庭暴力防治等相關處遇，強化對壓力的因應技巧、提升自制能力、安排與建構家庭及社區支持系統、加強其對他人生命財產尊重等方面較為健全後，才可有效減少因認知問題而導致再犯的可能性。

合議庭依鑑定報告認為，林婦長子已由他人收養，次子由社福機構安置中，現又懷有身孕，依林婦目前身心狀況並不適合自行照顧小孩，仍以接受刑事執行及後續的保護教化程序，較為適宜。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台南高分院依鑑定報告認為，依林婦目前身心狀況並不適合自行照顧小孩，仍以接受刑事執行及後續的保護教化程序，較為適宜。圖／本報資料照
台南高分院依鑑定報告認為，依林婦目前身心狀況並不適合自行照顧小孩，仍以接受刑事執行及後續的保護教化程序，較為適宜。圖／本報資料照

家庭暴力 懷孕 收養 新生兒 精神疾病

延伸閱讀

控K教授、最強菜農合體拍片抹黑 逾告訴期...杏仁哥慘吞敗

香港前支聯會副主席鄒幸彤六四集結案 高院維持15月刑

佳冬「活的博物館」再添文化亮點 拜新丁新枝可望登錄無形文化資產

涉郭台銘連署「像老鼠會拉人」 屏檢起訴周典論 建請從重量刑

相關新聞

母嗜賭狂討錢...女兒拿刀殺死她錄影哭「這世無緣」 判5年10月定讞

台中市吳姓女子不堪母親沉迷賭博要錢，害家破人亡，又割捨不下親情，失控持水果刀弒母後，再拿手機朝遺體錄影，泣訴「我們這世無...

緩刑沒了！雲林前議員蕭慧敏賄選每票1000元 最高法院判關2年定讞

雲林縣前縣議員蕭慧敏前年競選連任時，以每票1000元為代價賄賂多位選民，她被判決當選無效確定，職缺由前口湖鄉長林哲凌遞補...

337人春節休假遭記過 台鐵產業工會批勞動部律師開庭講「屁話」

台鐵產業工會2017年春節發起依法休假活動，事後有337人被送考成委員會記過懲處，工會向勞動部申請不當勞動行為裁決被駁回...

台南婦施暴新生兒不治 想接回次子照顧卻因這原因被駁

台南林姓婦人智能不足，1年多前面對當時2歲長子及剛出生沒幾個月長女照護壓力，不耐長女哭鬧施暴致傷重不治，一審認她心智缺陷...

影／高雄男上班前貪杯 2度酒駕還動歪腦筋險吞「拒測」代價

高雄50歲吳姓男騎士昨天11時許行經鹽埕區北斗街與北端街口時，因騎車搖晃遭警攔查，因他散發酒氣，警依法向他實施酒測，過程...

控K教授、最強菜農合體拍片抹黑 逾告訴期...杏仁哥慘吞敗

挺韓直播主杏仁哥（黃育全）控訴最強菜農（林佳新）、直播主林仕鵬、K叫獸（林駿朋）、郭姓韓粉等4人，拍攝散布不實影片抹黑他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。