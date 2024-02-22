3警涉刑求未成年少年 張善政說重話：要求調查勿枉勿縱

桃園市武陵派出所3名員警，遭爆涉嫌用警棍、電擊棒等對未成年少年刑求逼供。警方已調查屬實，將涉案員警移送法辦，派出所長調整非主管職務，分局長自請處分。桃園市長張善政今下午回應，會要求警局詳實調查，毋枉毋縱，同時持續要求警局強化執法人員的法治教育與紀律。

國民黨桃園市議員詹江村今開記者會，指有一名17歲黃姓少年18日晚間9時許行經武陵派出所時被員警攔下，稱他涉嫌擄人勒贖，然而過程中警方竟勒住少年脖子，將人拖進偵訊室，隨後持甩棍、印章鐵盒及電擊棒等物對他問話；最後少年被滯留在偵訊室近8小時，被刑求超過1小時。

事後詹江村請警方提供辦案過程秘錄器，警方卻說當時沒有開秘錄器，少年則針對3名員警提告恐嚇及傷害等。