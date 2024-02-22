高雄警員收賄包庇賭博電玩一度無罪 今更三審從輕改判8年

高雄市仁武、鳳山警分局6名官警被控2012年起集體收賄500多萬元，包庇賭博電玩業者；除鳳山分局文山派出所警員巫文利還在訴訟外，其餘5人被依貪汙等罪判刑確定；巫文利更一審一度被判無罪，高雄高分院更二審依貪汙、違背職務收賄等罪判17年，今更三審宣判，從輕改判8年，褫奪公權3年

檢廉查出，巫文利等人被從2012年7月起，透過白手套向鳳山、大樹、仁武、鳥松、大社等區23家電玩業者按月收賄，包庇賭博電玩業者不被取締，或者臨檢順利過關，從接觸業者到被查獲為止，6人共索賄達500多萬。

收賄的6名官警被起訴後，陸續被依貪汙等罪判刑，其中，鳳山分局督察組前警務員陳志興被判21年，褫奪公權7年，刑度最重，鳳山分局警備隊前巡佐許豐泉判14年5月，褫奪公權6年，巫文利則判17年，褫奪公權6年。

仁武警分局偵查隊前偵查佐蔣曜同、高鋒銘、仁武分局行政組前警員林旻諄3人，則是向轄區14家賭博電玩業者索賄，3人總計收賄23次，總金額為240餘萬元；蔣曜同判7年6月、褫奪公權6年、高峰銘判8年、褫奪公權3年、林旻諄判7年、褫奪公權3年。

官司歷經多年纏訟，除巫文利外，其餘5人已在2019年判決定讞，巫文利撤銷發為更審。

高雄高分院更一審認為巫收賄期間，並無與業者通聯紀錄，因此認他收賄罪證不足改判無罪，檢方不服上訴，最高法院前年年再度撤銷發回更審。

高雄高分院更二審合議庭根據秘密證人桌曆，認定桌曆有行賄巫文利等相關紀錄，因此採認桌曆相關記載作為補強證據，認定巫收賄29次共80萬元，更二審判合併應執行徒刑17年、褫奪公權6年。