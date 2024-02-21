論文門延燒「誣告案」再開庭！高虹安火大：陳時奮大海撈針想定我罪

新竹市長高虹安博士論文「抄襲門」引發誣告官司，本名陳時奮的教授「翁達瑞」指高被指導授除名，高告陳誹謗不起訴，陳自訴高誣告。台北地院今天開庭，陳的自訴代理人要求調閱資策會資料，高動火說，法院審的是誣告不是著作權，「大海撈針調查非常奇怪！」

陳時奮今天委任律師洪士傑、陳冠豪出庭，高虹安委任律王世華、柯志諄辯護，法官要求自訴方敘明欲調查細目，也認為陳時奮大範圍調查證據像在「釣魚」，庭畢諭知候核辦。

誣告案審理今天進行「第三回」，進度停留在準備程序；誣告案因誹謗案而起，法官整理出「誹謗案告訴範圍」、「誣告案事實是否即誹謗案範圍」、「如是，誹謗案有無虛構」及「高虹安有無誣告」4個爭點。

陳時奮的律師說，資策會已對高虹安侵權提告，聲請法院調查資策會提告理由，並勘驗高虹安博士論文下架的事。

陳的律師還請法院函查高虹安在資策會的角色為何、資策會的研究計畫契約書，並調查高虹是否侵權抄襲，更直接要求高虹安去確認博士論文增補有關謝詞的時間，以及高修改博士論文的通訊紀錄。

高虹安聽到陳時奮對官司的「打法」回擊表示，資策會當時委託學術界做研究，她是資策會員工，也是研究案第一作者，而陳時奮上一庭曾舉朱立倫(國民黨主席)取得博士學位與學校簽切結書的例子，「那是幾百年前的事啊」，且學校不一樣。

高虹安說，所謂切結書的電子郵件是陳時奮自己庭呈，論文下架的事，她完全沒有收到通知，「我無法舉證」；高說，本案要討論的是誣告不是著作權法，陳時奮根本在浪費庭上的時間。

高虹安說，檢方偵查她背信案時已函調許多資料，資策會有回覆許多範本，但跟誣告案根本無關；高說「陳時奮的律師好像在大海撈針講一些什麼東西要定我的罪」，她覺得非常奇怪。

高虹安的律師王世華說，要論高虹安的罪要由陳時奮舉證，被告不自證己罪，審判核心應是誣告而非著作權。

高的另名律師柯志諄說，資策會對高提告的案子尚未結案，且提告是資策會單方面主張，至於論文下架與本無案關、沒必要調查；柯說，陳時奮要調資策會委託學界的契約來查案，高本身是資策會員工，要怎麼適用處理？

陳時奮緊追高虹安的博士論文有無抄襲，曾經在臉書指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了。換言之，李傑不承認有高虹安這個博士生」，又指高「沒有自己的博士研究」，高控告陳誹謗不成，陳自訴高誣告罪。