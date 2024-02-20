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朱學恒案 證人稱「鍾懷疑被下藥」

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

名嘴朱學恒。圖／聯合報系資料照片
名嘴朱學恒。圖／聯合報系資料照片
名嘴朱學恒被控餐會酒後強吻台北市議員鍾沛君涉強制猥褻，朱否認犯罪，台北地院昨天傳喚參與餐會的國民黨立委陳菁徽作證；陳女稱，餐會結束不久接到鍾女泣訴遭朱強吻電話，鍾並懷疑被下藥。全案辯論終結，檢方認為朱犯後態度不佳，建請法院從重量刑。全案訂三月廿九日宣判。

合議庭日前密集傳喚鍾沛君夫婿陳布朗、資深媒體人樊啟明、餐廳陳姓女服務生作證，昨天傳喚最後一名證人陳菁徽；陳作證約一小時結束，說法不利於朱學恒。

陳菁徽證說，鍾沛君當時告訴她被強吻時，身體一度無法動彈，懷疑被下藥；鍾女擔心沒有人相信她會被朱學恒侵犯，因朱有網路聲量、輿論影響力，一開始沒有選擇報警或到醫院檢查。

陳菁徽並說，當晚結束餐會晚上約十點卅分，接到鍾沛君ＬＩＮＥ的電話，她後來在電話中確認鍾女已抵達夫婿陳布朗工作地點後，才安心掛掉電話。

辯論程序時檢察官論告說，強制猥褻案所有證據調查都由朱學恒聲請，法院大部分都准允調查；相關證人證述，與過去偵查檢察官調查相符、具一致性。朱明知檢方舉證完備，卻還不認罪，犯後態度不佳，建議合議庭從重量刑。

朱學恒被控二○二二年八月六日晚間六時許，主動邀約鍾沛君、陳菁徽等人在台北市大安區安和路某餐廳包廂餐敘，晚間九時陳菁徽和丈夫先離去，包廂只剩朱學恒、鍾沛君二人。

朱學恒從座位起身走向鍾女，以雙手壓住鍾女肩膀，強押固定在牆壁，使鍾女無法挪動，強行親吻鍾女嘴唇數秒，鍾女轉頭閃避；朱回到座位後，見鍾女坐在原地，又走向鍾女，以一手壓住肩膀，一手拉住、摟抱手臂方式，再度強吻鍾沛君，二度強制猥褻得逞。

朱學恒 鍾沛君 陳菁徽

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