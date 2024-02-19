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作證掀強吻案高潮 藍委陳菁徽：鍾沛君懷疑朱學恒酒裡下藥

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

名嘴朱學恒被控餐會酒後強吻台北市議員鍾沛君涉強制猥褻案，台北地院今天傳喚參與餐會的國民黨立委陳菁徽作證。陳女稱，餐會結束不久她接到鍾女泣訴遭朱強吻的電話，陳女說，鍾女沒有第一時間報案，是擔心朱的網路聲量。

據了解，陳菁徽告訴法官，鍾沛君當時告訴她被強吻時，身體一度無法動彈，還懷疑被朱下藥，鍾女擔心沒有人相信她會被朱學恒侵犯的事，是因朱有網路聲量、輿論的影響力，因此，一開始鍾女並沒有選擇報警或到醫院檢查。

陳菁徽是強制猥褻案合議庭傳喚的「最後一名」證人，她作證1個小時結束，未在法庭外多做其他發言，離開法院時說「謝謝大家」。

陳菁徽還說，當晚結束餐會晚上約10點30分，接到鍾沛君LINE的電話，鍾女表示剛剛在包廂被朱學恒2度壓在牆壁上強吻，她後來在電話中確認鍾女已抵達夫婿陳布朗的工作地點後，才安心掛掉鍾女的電話。

朱學恒被控2022年8月6日晚間6時許，主動邀約鍾沛君、陳菁徽等人在台北市大安區安和路某餐廳包廂餐敘，晚間9時，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱學恒、鍾沛君2人。

朱學恒從座位起身走向鍾女，以雙手壓住鍾女的肩膀，強押固定在牆壁，使鍾女無法挪動，強行親吻鍾女嘴唇數秒，鍾女轉頭閃避；後來，朱回到座位後，見鍾女坐在原地，又走向鍾女，以一手壓住女方肩膀，一手拉住、摟抱手臂方式，再度強吻鍾沛君的嘴唇，二度強制猥褻得逞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國民黨立委陳菁徽今天在台北地院作證。記者王聖藜／攝影
國民黨立委陳菁徽今天在台北地院作證。記者王聖藜／攝影
朱學恒被控強制猥褻今天前往台北地院出庭。記者王聖藜／攝影
朱學恒被控強制猥褻今天前往台北地院出庭。記者王聖藜／攝影

朱學恒 鍾沛君 陳菁徽

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