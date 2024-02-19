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朱學恒有沒有強吻鍾沛君？「最後一名」證人藍委陳菁徽出庭
名嘴朱學恒被控餐會酒後強吻台北市議員鍾沛君涉強制猥褻案，朱否認犯罪，台北地院合議庭今天傳喚參與餐會的國民黨立委陳菁徽出庭作證，如無意外，全案今天辯論終結，由法官訂宣判庭期。
陳菁徽本訂在上月12日傳喚出庭，不過，因1月13日是總統大選投票日，她向法院請假，同意改期配合。
陳菁徽由檢、辯交互詰問之後，合議庭會進行證據提示，再由檢、辯進行辯論及最後陳述即可結案。
合議庭日前曾傳喚鍾沛君的夫婿陳布朗、資深媒體人樊啟明等作證，陳菁徽則是法官裁准證據調查的「最後一名」證人，陳女作證程序是由朱學恒所提出，她作證前未對案情做說明。
朱學恒被控2022年8月6日晚間6時許，主動邀約鍾沛君、陳菁徽等人在台北市大安區安和路某餐廳包廂餐敘，晚間9時，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱學恒、鍾沛君2人。
朱學恒從座位起身走向鍾女，以雙手壓住鍾女的肩膀，強押固定在牆壁，使鍾女無法挪動，強行親吻鍾女嘴唇數秒，鍾女轉頭閃避；後來，朱回到座位後，見鍾女坐在原地，又走向鍾女，以一手壓住女方肩膀，一手拉住、摟抱手臂方式，再度強吻鍾沛君的嘴唇，二度強制猥褻得逞。
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