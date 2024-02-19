快訊

亞洲盃籃賽／中華隊22日迎戰紐西蘭 劉錚發文後首亮相

喊請辭是「想很久的決定」 楊寶楨哽咽落淚、感謝柯文哲栽培

首例本土麻疹現蹤！春節曾去這家藏壽司 羅一鈞籲用餐者注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱學恒有沒有強吻鍾沛君？「最後一名」證人藍委陳菁徽出庭

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

名嘴朱學恒被控餐會酒後強吻台北市議員鍾沛君涉強制猥褻案，朱否認犯罪，台北地院合議庭今天傳喚參與餐會的國民黨立委陳菁徽出庭作證，如無意外，全案今天辯論終結，由法官訂宣判庭期。

陳菁徽本訂在上月12日傳喚出庭，不過，因1月13日是總統大選投票日，她向法院請假，同意改期配合。

陳菁徽由檢、辯交互詰問之後，合議庭會進行證據提示，再由檢、辯進行辯論及最後陳述即可結案。

合議庭日前曾傳喚鍾沛君的夫婿陳布朗、資深媒體人樊啟明等作證，陳菁徽則是法官裁准證據調查的「最後一名」證人，陳女作證程序是由朱學恒所提出，她作證前未對案情做說明。

朱學恒被控2022年8月6日晚間6時許，主動邀約鍾沛君、陳菁徽等人在台北市大安區安和路某餐廳包廂餐敘，晚間9時，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱學恒、鍾沛君2人。

朱學恒從座位起身走向鍾女，以雙手壓住鍾女的肩膀，強押固定在牆壁，使鍾女無法挪動，強行親吻鍾女嘴唇數秒，鍾女轉頭閃避；後來，朱回到座位後，見鍾女坐在原地，又走向鍾女，以一手壓住女方肩膀，一手拉住、摟抱手臂方式，再度強吻鍾沛君的嘴唇，二度強制猥褻得逞。

國民黨立委陳菁徽今天出庭作證。記者王聖藜／攝影
國民黨立委陳菁徽今天出庭作證。記者王聖藜／攝影
朱學恒今天出庭。記者王聖藜／攝影
朱學恒今天出庭。記者王聖藜／攝影
鍾沛君今天出庭。記者王聖藜／攝影
鍾沛君今天出庭。記者王聖藜／攝影

朱學恒 鍾沛君 陳菁徽

延伸閱讀

重量級證人壓垮朱學恒強吻猥褻案 藍委陳菁徽下周一出庭

朱學恒強制猥褻答辯「擠牙膏」 檢察官批：狡猾、沒誠意

強制猥褻鍾沛君不認罪 陳布朗：朱學恒事後協議「手在發抖」

鍾沛君、陳布朗「手牽手」出庭 法庭指控朱學恒強制猥褻

相關新聞

朱學恒有沒有強吻鍾沛君？「最後一名」證人藍委陳菁徽出庭

名嘴朱學恒被控餐會酒後強吻台北市議員鍾沛君涉強制猥褻案，朱否認犯罪，台北地院合議庭今天傳喚參與餐會的國民黨立委陳菁徽出庭...

國中學歷密醫執業30年 造成病患小病變大病 檢方起訴建請不宜緩刑

彰化縣僅有國中學歷的許姓男子因在診所擔任過醫療助理，竟自稱許醫師在鹿港鎮開業前後長達30年，直到去年底才被查獲；彰化地檢...

台中神鬼女會計投資錯誤巨虧...用一招A走科技老闆2454萬

台中市洪姓女子是西屯區一間科技公司的會計，已任職多年，洪女因投資失利，欠下鉅額債務，因此利用執行業務機會，以變造公司取款...

酒醉女公關車上狂譙三字經 小黃運將失眠不敢載客求償百萬

高雄柯姓女公關去年1月搭乘計程車回家，卻在車上大鬧，李姓計程車司機請柯女與何姓男友人下車，反遭李女飆國罵痛譙，氣得李男對...

國安局上校偽造少將體測成績涉偽造 鑑測官緩起訴確定

總統當選人賴清德的萬里警衛室前主任、少將謝靜華在2021年的年度體技能鑑測時，健走5公里成績不合格，負責督導的國家安全局...

掏耳師邊說不是故意邊玩女客胸部與下體 未「伸入」減為1年刑定讞

一名女子控訴到台中一家美容店消費，胡姓採耳師竟問她「為什麼妳都沒有舒服的聲音？」還趁她熟睡時摸她胸部。胡喃喃「我被迷惑了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。