憲法有保障性資訊流通… 他上網散布「少男全裸自慰」片判無罪

劉姓網友在網路論壇張貼、連結一名未成年少男全裸身體自慰的影片，依刑法散布猥褻影像罪起訴，劉辯說，網站有警語，不覺得自己有罪，台北地院審理認為，檢察官起訴法律見解已牴觸大法官意旨，判劉無罪。可上訴。

劉姓男子是「TT1069論壇」使用者，2020年8月27日上午，他登入論壇，發表「真的好帥台灣健身男模？」的貼文，在貼文附上截圖、影片的連結，「影中人」發現提告，檢察官偵辦，依妨害風化罪的散布猥褻影像罪起訴他。

劉否認犯行，辯說，他貼的影像屬於「軟蕊」物品，只要有適當防範就可散布，還說很多書局也有區分出「十八禁」來合法販售有裸露內容的書。

法官認為，依大法官釋字617號意旨，含暴力、性虐待的作品是「硬蕊」物品，刺激或滿足性慾的作品是「軟蕊」物品，如是「軟蕊」物，可在採取隔絕措施下散布，而劉張貼的屬於「軟蕊」，有沒有違法要看有沒有區隔來論。

法官調查，「TT1069論壇」入口明載必須已成年、禁止張貼未成年、獸交、SM和暴力圖片、視頻或者鏈接，符合大法官理由書的「警告標示」。

法官認為，論壇警語明確提醒網內有猥褻訊息，憲法保障人民的言論及出版自由，在使人民實現自我，「性言論」的表現與「性資訊」的流通，也應受到保障。

法官認為，散布猥褻影像有刑罰不違憲，但必須與言論、出版自由相權衡，如要嚴格貫徹實質審查、會不符比例原則，甚至會到達審查言論的狀態，這樣不是民主國家應有的作為。