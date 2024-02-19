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求職被要求上「摩鐵」面試 遭惡狼性侵得逞

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名女子在臉書張貼求職訊息，邱姓男子假藉面試約女子到摩鐵面試秘書，卻趁機性侵得逞，事後邱男賠償50萬元和解，也獲女方原諒，高雄高分院審理後，認為不符減刑要件，判刑3年2月。

判決指出，2021年12月間，這名女子在臉書社團張貼求職訊息，邱男佯稱有秘書工作機會，內容是陪同應酬及記錄會議過程，應酬過程還可以拿高額小費，並約她在高雄某摩鐵面試。

女方抵達後，邱男誆稱當祕書需要測試酒量及與客戶往來親密接受度，小費會因雙方互動的親暱程度而提高，讓女方誤以為真，邱男便趁機對她上下其手，最終性侵得逞。

當晚7點多，因邱男口中的客戶遲未現身，女子察覺有異逃離摩鐵房間，驚覺被騙後報警，楠梓分局辦案人員依妨害性自主罪嫌，將邱男函送橋頭地檢署偵辦、起訴。

橋頭地院審理時，法官認為邱男隨機以網路釣魚方式，對女方誆稱會有客戶到場，須測試女方酒量及親密接受度，假藉工作名義誘騙女方發生性行為，已明確違反她意願。

一審法官綜合事證，依強制性交罪判邱男3年2月；邱不服上訴，稱他案發後非常後悔，並與女方以50萬元和解，對方也替他求情，希望從輕量刑，宣告緩刑，給他自新機會。

但高雄高分院審理後，合議庭認為邱男在一審直到最後才認罪，加上手段惡劣，不宜輕縱，判決駁回，維持原審刑度，仍可上訴。

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邱姓男子騙求職的女子上摩鐵「面試」，卻將對方性侵，被法院判刑３年２月。示意圖／ingimage
邱姓男子騙求職的女子上摩鐵「面試」，卻將對方性侵，被法院判刑３年２月。示意圖／ingimage

客戶 摩鐵 面試

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