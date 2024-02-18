快訊

永遠不嫌遲！失智症專家絕不做7件事：有助大腦維持最佳狀態

台積日本熊本廠本周開幕 預計4月試產、年底量產

泰勒絲澳洲開唱 周杰倫攜昆凌朝聖曝超狂待遇

博弈水房年洗錢90億 涉案20人「態度良好」均獲緩刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄警方去年2月起搗破博弈洗錢水房，清查方姓主嫌等人經營地下匯兌1年，已洗錢新台幣約90億元，當時檢警共帶回23名犯嫌，高雄地院近期審結，涉案20人犯共同洗錢罪判6月至1年2月徒刑，考量犯後態度良好，全數均獲緩刑，方姓、郭姓、胡姓主嫌等3人則由法院另行審結。

檢警追查，方男取得越南銀行人頭帳戶出租人、賭博集團盤口、水房自動化系統後，將營運資金交給胡男、郭男，由胡、郭二人設置「馭富」、「鳳揚」、「帝寶」、「翊禾」等4處洗錢機房。

方等人利用境外帳戶層層轉帳，協助將博弈資金轉帳，並透過虛擬貨幣及國內需要越南盾的人士進行地下匯兌，將獲利資金轉回台灣。

為了便利機房運作，方等人再以5萬到8萬高月薪，招募25歲到35歲的年輕人擔任客服，檢警當時搜索時，還發現工作人員有男女朋友在內。。

警方初估，該集團1年內經手賭博網站入金、出金洗錢金額逾越南盾7兆471億600萬餘元，換算台幣近90億。

高雄市刑大接獲情資，從去年2月起，發動多波搜索，搗破位於大寮、鳳山等地的洗錢水房，還一度出動特勤隊員高處攀降攻堅，場面驚險，經員警持續蒐證，去年6月初終於查獲方姓主前，將方緝捕歸案。

雄檢調查後，涉案23人均被依組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌起訴，但法院審理時，認為被方男招募的「工作人員」，對犯罪計畫並無自主決定權，僅能依指示執行例行性事務，從屬性質明顯，應屬參與該犯罪組織一般成員而已。

法官最後僅認參與機房工作的20人觸犯參與犯罪組織罪、一般洗錢罪、圖利供給賭博場所罪、圖利聚眾賭博罪及以網際網路賭博罪等5罪，因屬想像競合犯，從較重的一般洗錢罪論處。

雄院法官審結，考量機房工作人員僅因缺錢花用或有資金需求才參與機房運作，涉案20人犯共同洗錢罪判6月至1年2月徒刑，但全數均獲緩刑，不過在機房工作領取的薪資，因屬不法所得，均宣告沒收。

高市刑大警方偵破博奕洗錢機房案，在4處地點逮23人送辦，除3位主嫌外，其餘20名團夥因犯後態度良好，均獲緩刑。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方偵破博奕洗錢機房案，在4處地點逮23人送辦，除3位主嫌外，其餘20名團夥因犯後態度良好，均獲緩刑。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方偵破方男經營的博奕洗錢機房，在大寮以攀降方式攻堅，4處地點逮23人。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方偵破方男經營的博奕洗錢機房，在大寮以攀降方式攻堅，4處地點逮23人。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方偵破博奕洗錢機房案，在4處地點逮23人送辦，除3位主嫌外，其餘20名團夥因犯後態度良好，均獲緩刑。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方偵破博奕洗錢機房案，在4處地點逮23人送辦，除3位主嫌外，其餘20名團夥因犯後態度良好，均獲緩刑。記者石秀華／翻攝

洗錢 賭博

延伸閱讀

台中消防局公務員上班看中醫詐296元加班費 二審獲緩刑

打擊洗錢 財政部擬要求通報可疑現金買房

洗錢不法所得2.66億元 陳致中遭判1年2月…獲准假釋理由曝光

洗錢遭判1年2月…陳致中假釋過關可圍爐 高院裁定付保護管束

相關新聞

長照悲劇…兄死弟活 法院：不採國民參審

又是一起長照悲劇。台南有對兄弟，哥哥因病導致行動不便且無法工作，弟弟長期照護身心俱疲，一同尋短，經鄰居發現報警，哥哥回天...

新聞眼／國民參審繁瑣 學日學半套

蔡英文總統八年任期即將屆滿，她任內推動的國民法官制度，是最能對外宣揚政績的「成績單」，如今國民法官上路一年多，實務上面臨...

牌技協會聘雇女荷官暗藏賭博 南警破職業賭場51人送辦

台南市南華街1家「牌競協會」自去年12月開始營業，表面上招攬會員玩撲克牌競賽，警方查出實際上是利用德州撲克涉嫌從事職業性...

博弈水房年洗錢90億 涉案20人「態度良好」均獲緩刑

高雄警方去年2月起搗破博弈洗錢水房，清查方姓主嫌等人經營地下匯兌1年，已洗錢新台幣約90億元，當時檢警共帶回23名犯嫌，...

跨國合作 涉貪潛逃軍官菲落網

調查局駐外法務秘書與菲律賓移民局合作，本月十五日在菲律賓宿霧市逮捕外逃通緝犯、前陸軍第六軍團涉貪軍官李振育，近期完成相關...

虛設公司登打中獎發票 3年詐逾千萬

詐騙又有新手法。曾姓男子等人虛設水公司與加水站，取得合法空白發票後輸入統一發票的中獎號碼，3年成功詐得1547萬元獎金；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。