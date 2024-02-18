博弈水房年洗錢90億 涉案20人「態度良好」均獲緩刑

高雄警方去年2月起搗破博弈洗錢水房，清查方姓主嫌等人經營地下匯兌1年，已洗錢新台幣約90億元，當時檢警共帶回23名犯嫌，高雄地院近期審結，涉案20人犯共同洗錢罪判6月至1年2月徒刑，考量犯後態度良好，全數均獲緩刑，方姓、郭姓、胡姓主嫌等3人則由法院另行審結。

檢警追查，方男取得越南銀行人頭帳戶出租人、賭博集團盤口、水房自動化系統後，將營運資金交給胡男、郭男，由胡、郭二人設置「馭富」、「鳳揚」、「帝寶」、「翊禾」等4處洗錢機房。

方等人利用境外帳戶層層轉帳，協助將博弈資金轉帳，並透過虛擬貨幣及國內需要越南盾的人士進行地下匯兌，將獲利資金轉回台灣。

為了便利機房運作，方等人再以5萬到8萬高月薪，招募25歲到35歲的年輕人擔任客服，檢警當時搜索時，還發現工作人員有男女朋友在內。。

警方初估，該集團1年內經手賭博網站入金、出金洗錢金額逾越南盾7兆471億600萬餘元，換算台幣近90億。

高雄市刑大接獲情資，從去年2月起，發動多波搜索，搗破位於大寮、鳳山等地的洗錢水房，還一度出動特勤隊員高處攀降攻堅，場面驚險，經員警持續蒐證，去年6月初終於查獲方姓主前，將方緝捕歸案。

雄檢調查後，涉案23人均被依組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌起訴，但法院審理時，認為被方男招募的「工作人員」，對犯罪計畫並無自主決定權，僅能依指示執行例行性事務，從屬性質明顯，應屬參與該犯罪組織一般成員而已。

法官最後僅認參與機房工作的20人觸犯參與犯罪組織罪、一般洗錢罪、圖利供給賭博場所罪、圖利聚眾賭博罪及以網際網路賭博罪等5罪，因屬想像競合犯，從較重的一般洗錢罪論處。