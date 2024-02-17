重量級證人壓垮朱學恒強吻猥褻案 藍委陳菁徽下周一出庭

名嘴朱學恒被控餐會酒後強吻台北市議員鍾沛君涉強制猥褻案，朱不認罪，以酒醉不復記憶答辯，台北地院下周一傳喚「重量級」證人、國民黨立委陳菁徽作證，如無意外，當天全案辯論終結，由法官訂宣判庭期，朱有罪無罪可分曉。

陳菁徽本訂在上月12日傳喚出庭，不過，因1月13日是總統大選投票日，她向法院請假，為表示尊重司法，陳女同意改期配合。

依審理排程，下周一下午陳菁徽由檢、辯交互詰問之後，法官會進行證據提示，強制猥褻案案情不算複雜，案卷厚度一般，提示證據後當天再由檢、辯進行辯論及最後陳述即可結案。

法院昨傳喚鍾沛君的夫婿陳布朗作證。陳布朗表示，強制猥褻案發後，曾代替妻子與朱學恒在律師事務所商談，但2人擬妥的協議草稿，第2天朱學恒提交的正式協議書已被修改，陳斥朱「無恥」。

媒體人樊啟明作證前說，鍾沛君曾假他人名義問如遭名人性騷擾應如何處置，當時他並不知道鍾女說的是誰，鍾女本無意提告，但朱事後上節目坐在鍾女旁大談metoo話題，鍾女認朱食言，決定揭發。

陳菁徽的作證程序是由朱學恒提出，陳女與案情的關聯，是參與鍾沛君、朱學恒的共同餐會，朱涉犯案時雖陳女不在場，但鍾沛君受害後曾與陳女聯繫。

據調查，陳菁徽因朱學恒能掌握媒體網路聲量，與朱本有意合作，不過，案發後2人合作取消，加上鍾沛君遭強制猥褻後曾告知陳菁徽，因此，陳女對鍾女受害後的情緒反應有所見聞，證詞未必有利於朱。

依起訴資料，朱學恒被控2022年8月6日晚間6時許，主動邀約鍾沛君、陳菁徽等人在台北市大安區安和路某餐廳包廂餐敘，晚間9時，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱學恒、鍾沛君2人。