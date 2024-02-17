機警攔到481萬賭金...敗在「違法搜索」 一、二審都判無罪

台中蕭姓男子在太原夜市旁超商被保安大隊警方盤查，車內遭起獲3袋共481萬元現金，追查發現涉嫌經營賭博網站賭金，檢方依賭博、洗錢罪起訴他。台中地院一審認為，警方逕自命蕭「拿出來啦」屬違法搜索，排除證據力判蕭無罪，台中高分院二審也持同見解判處駁回，仍可上訴。

檢方起訴指出，蕭男2021年和詐騙集團經營賭博網站，同年8月9日搭廖姓友人車在太原夜市被保安大隊攔檢，從他車內找到裝有251萬500元、81萬700元、149萬3500元的3個紙袋，共高達481萬4700元，偵查後認為蕭嫌疑重大，依賭博、洗錢等罪嫌起訴他。

台中地院一審時，蕭堅決否認，辯稱在夜市和1名綽號「小賴」的人碰面拿3、4萬元，是他賭博贏錢，其他400多萬元是他陳姓老闆的錢，要幫對方拿回西屯的家，被警方攔檢時遭圍住，嚇到才說是賭博的錢。

蕭的辯護人說，蕭並無同意搜索，警員將車上提袋打開前，無證據顯示內部有何違禁物，認為警方搜索、逮捕均不合法，蕭被抓後不得不屈，難認供述是出於任意性，主張警方違法搜索扣得現金、手機及鑑定，均應排除證據力。

一審傳喚保大賀姓、尤姓警員，2人稱太原夜市及附近超商是巡邏熱點，因2輛車違停、交頭接耳，見警車過去就加速駛離，認為有盤查必要。

一審勘驗畫面發現，警方沒發現蕭等有自傷或傷人行為，就直接要求蕭交出車內提袋，此舉已是搜索行為，且警方未向蕭表示要搜索，就說「你打開、自己打開」、「拿出來啦」，蕭受優勢警力控制聽命取出，難認有徵得他自願受搜索。

且蕭也非現行犯，認定警方扣案現金是警方違法搜索取得，一審排除警方因違法搜索、逮捕及扣押的現金、手機及鑑識等證據力，判處蕭男無罪，檢方不服提上訴。

台中高分院二審再度勘驗警方密錄器、相關證詞，發現警方巡邏認為蕭和不詳人士在路口拿金錢、加速搭車離開，卻因非法搜索、非法逮捕而扣得裝有現金的紙袋，都是非依法程序取得的證據，且警方盤查過程，也沒表明執行搜索的原因、用意，蕭男無法理解下，也無從選擇同意或拒絕。