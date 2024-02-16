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朱學恒強制猥褻答辯「擠牙膏」 檢察官批：狡猾、沒誠意

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

名嘴朱學恒被控強制猥褻台北市議員鍾沛君，鍾女夫婿陳布朗今天作證說，他與朱曾討論協議，朱卻將協議書與犯罪有關字句修掉，檢察官批朱從不記得、承認部分事實到避重就輕，前後答辯不一，像鍾女所形容的一樣狡猾。

法官隔離訊問陳布朗等3名證人，下周一將傳喚國民黨立委陳菁徽作證，預計當天進行辯論程序，再訂宣判庭期。

朱學恒被控2022年8月6日晚間6時許，主動邀約鍾沛君、陳菁徽等人在台北市大安區安和路某餐廳包廂餐敘，晚間9時，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱學恒、鍾沛君2人，朱二度強制猥褻鍾女得逞。

鍾沛君去年爆料，朱學恒第一時間認錯，後來告發自己性騷擾；性騷擾案法定追訴期間為6個月，朱以為提告時案件早罹於時效，法律無法發揮處罰功能，不過，朱的想法在他聲請解除限制出境處分時，被法官點明。

法官駁回朱學恒聲請案時，於裁定書中明指朱涉犯的罪名已由「性騷擾」升高為「強制猥褻」，還是應限制出境。

法官今天傳喚陳布朗、資深媒體人樊啟明及陳姓女服務生作證，開庭前，鍾沛君在臉書喊話「天亮後，又要再度開庭，這次，我們一家三口，並肩作戰」，挺著孕肚與陳布朗牽手現身法院。

陳布朗作證說，事發後代鍾沛君與朱學恒協議，由朱在手機上繕打協議書草稿，但第2天朱透過律師傳送的卻修掉有關認罪的字句；朱學恒說，協議書曾由律師傳送給鍾沛君過目，再經鍾女認可同意，事實與鍾沛君對外說明的不同。

檢察官認為，鍾沛君案發後表現與受傷害反應一致，朱一開始聲稱全都不記得，後來交代了部分事實，最後供述避重就輕，答辯過程像「擠牙膏」，犯後態度不佳，朱的應訊也與鍾沛君描述的「狡猾」、「沒誠意」一樣。

台北市議員鍾沛君。圖／聯合報系資料照片
台北市議員鍾沛君。圖／聯合報系資料照片
名嘴朱學恒今天出庭。記者王聖藜／攝影
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性騷擾 朱學恒 猥褻 鍾沛君 陳菁徽

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