中正大學調查：防詐滿意度下滑 8成6民眾不贊成廢死

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對2023年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行電訪調查研究，結果發現民眾對於政府詐騙防制的滿意度下滑，近9成民眾認為需要加強校園防護措施，近8成6民眾不贊成廢除死刑。

這次調查是在今年1月7日至1月12日，完成訪問全台1804名18歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.31%。抽樣完畢後，也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

調查發現如下：

一、近9成受訪民眾認為住家附近治安狀況良好，調查顯示，有88.8%民眾對住家附近的治安感到滿意，這一滿意度數據僅次於2018年高峰。在過去10年調查中，民眾滿意度一直保持在8成至9成左右，反映出民眾對於住家附近治安狀況的高度信心

二、民眾對警察維護治安工作滿意程度提升9個百分點，民眾對「警察維護治安工作」的滿意程度顯著上升，滿意度近8成3，相比前期調查提高9個百分點。

三、過半數民眾滿意社會安全網措施，對「社會安全網」有54.5%民眾表示滿意，對於政府強化社會安全網持正面評價，但仍有進步的空間。

四、民眾對於法官能公平公正解決刑事案件維持3成3滿意度，近3年穩定維持3成滿意度；對於國民法官制度則有7成滿意度。

此外，民眾對於政府強力緝毒滿意度達5成，有50.6%民眾給予正面評價，滿意度自 2019年來略為下降。

民眾比較不滿的，是對於政府詐騙防制的滿意度下滑，今年度調查顯示，民眾對於「政府防制詐騙犯罪」的滿意度為37.62%，為近10年來新低。去年柬埔寨等地利用錯誤資訊引誘國人出境事件，及近期投資詐騙猖獗，可能促使民眾對政府防制詐騙的信心造成重大影響。

部分團體呼籲大麻合法化，但調查顯示，對於反對大麻合法化議題的民眾達89.1%，其中「完全不贊持大麻合法化」的比例為66.9%，顯示近9成的民眾持不贊持大麻合法化立場

有89.2%民眾認為需要加強校園防護措施，近期校園學生發生重大刑案事件對民眾造成深刻的影響，引起對校園安全的擔憂。

去年下半年實施「汽機車於人行道禮讓行人」政策，64.4%受訪民眾表示滿意。