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公所臨時人員涉收賄2300元 遭嘉檢貪汙罪起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎鄉公所臨時人員蘇姓女子為協助得標廠商請領款項，先行支付列印施工相片等費用，事後業者感謝並支付5000元給蘇女，因差價2300元被控收賄；嘉檢偵結，依貪汙罪嫌起訴，考量非主動索賄且情節輕微，建請減輕其刑並宣告緩刑。

嘉義地檢署起訴書表示，51歲蘇女為嘉義縣竹崎鄉公所臨時人員，陳姓業者的公司於2022年7月20日以6952萬元得標竹崎鄉公所1處坍塌地災害復建工程案。因業者不熟悉請款流程，蘇女基於私交，利用職務上負責廠商請款及履約文書整理、標案管理系統填報工作機會，協助製作請款文件，包含施工照片彩色列印及攜回竹崎鄉公所附卷等文書工作，並協助確認請款進度回報業者，讓業者公司得以較快領到工程估驗款項。

工程於去年4月28日報竣完工，陳姓業者為答謝蘇女協助公司的施工照片彩色列印等文書工作，於去年5月1日領取估驗款項後，於蘇女辦公室位置附近交付5000元，以返還蘇女協助彩色列印代支出費用，經查以較高列印價格計算扣除後仍涉收賄差額2300元；案經法務部廉政署移送偵辦。

檢方表示，蘇女所為涉及貪汙治罪條例對於職務上的行為收受賄賂罪嫌，考量蘇女無前科，於偵查中坦承犯行，自動繳交全部所得財物，所圖財物沒有超過5萬元，且不是主動索求賄賂，所犯情節輕微，建請依規定減輕其刑，並宣告緩刑，以啟自新。

另業者涉及偽造文書等罪嫌部分，嘉檢予以緩起訴處分。

鄉公所臨時人員涉嫌收賄2300元，嘉義檢方偵結，將她依貪汙罪嫌起訴。圖／本報資料照片
鄉公所臨時人員涉嫌收賄2300元，嘉義檢方偵結，將她依貪汙罪嫌起訴。圖／本報資料照片

嘉義 收賄

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