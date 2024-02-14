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高雄新樂街爆衝突！攤商互嗆「主堡」失守遭掀攤報復

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鹽埕區新樂街市集昨天攤商發生衝突，廖姓男子擺攤賣鞋，卻遭衛姓男子翻桌「掀攤」，警方獲報後到場，釐清是廖男先跑去徐男攤位嗆聲，結果反讓自家攤位遭殃，生意沒得賺，廖雖不願提告，但雙方行為仍被警方認為涉及恐嚇，將依法移送地檢署偵辦。　

據了解，廖男（35歲）、徐男（46歲）曾為生意夥伴，在同一老闆底下做事，疑因工作問題兩人曾發生嫌隙，離職後各自創業，今年因春節期間新樂街市集登場，兩人不約而同在同一市集擺攤，因販賣的都為運動球鞋，曾為同事又變同業，成為競爭夥伴。

昨晚8時許，廖男想到過去恩怨，跑到徐男攤位嗆聲，兩人先爆發口角衝突，廖離去後徐男不滿，教唆衛姓表弟率人到廖男攤位翻桌「掀攤」，雙方爆發進一步衝突。

鹽埕警分局獲報後，昨晚9時48分許派員警到場，釐清案情後將涉案人帶回，並通知徐男、衛男到案說明，但廖製作完筆錄後不願對徐提告。

警方認為，廖先跑到徐男攤位嗆聲，已涉及恐嚇，徐教唆掀攤則犯強制罪，警詢後將廖、徐兩人都依恐嚇、強制等罪嫌移送地檢署偵辦，並將循線儘速通知其餘共犯到案說明。

廖男昨跑到徐男攤位嗆聲後，自家攤位反遭「掀攤」復仇。記者張議晨／翻攝
廖男昨跑到徐男攤位嗆聲後，自家攤位反遭「掀攤」復仇。記者張議晨／翻攝
廖男昨跑到徐男攤位嗆聲後，自家攤位反遭「掀攤」復仇。記者張議晨／翻攝
廖男昨跑到徐男攤位嗆聲後，自家攤位反遭「掀攤」復仇。記者張議晨／翻攝

恐嚇 提告 老闆

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