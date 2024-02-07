楊梅警攔查開罰噪音超標車 頭文字D同型號新款「豐田86」分貝高達96.8

桃園楊梅警方於農曆春節前針對楊梅四維公園及新屋中山路等易發生改裝車輛噪音路段，配合桃園環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，2次共攔查16輛車噪音超標，其中更攔查到電影頭文字D藤原豆腐店的送貨車同型號的新款「豐田86」，分貝高達96.8，這些噪音超標車輛均現場立即開罰並限期改善後複驗，另舉發無照駕駛計12件。

另楊梅警方在平日勤務中發現改裝排氣管，不符原廠規定，即錄影拍照蒐證後函報環保局，去年度度通報1010件，環保局已通知車主強制驗車達772件，另依噪音管制法裁罰機動車輛所有人或使用人3000元以上3萬元以下罰鍰計63件，希望能以強勢執法，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。

楊梅警分局呼籲，請機動車輛所有人或使用人注意，避免受罰，另為確保市民生活安寧，警方會持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式，加強取締改裝噪音車，亦將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，嚴正執法，並轉由相關權責機關裁罰，有效遏止改裝噪音車輛。