前觀音鄉長黃茂實幫郭董連署 每人300收購…獲緩起訴繳國庫50萬元

鴻海集團創辦人郭台銘去年發起連署，國民黨前中常委范成連提供240萬元資金，給前桃園縣觀音鄉長黃茂實，以每人400元代價為郭董收購連署書，黃拿120萬元給桃園市新屋區新屋里長徐智遠，要他發包給其餘里長以每人300元代價收購連署書。桃園地檢署依違反總統副總統選舉罷免法案偵辦，考量黃、徐犯後坦承犯行，均給予緩起訴處分，各支付公庫50、10萬元。

緩起訴書指出，中國國民黨前中央常務委員范成連與改制前桃園縣觀音鄉長的68歲黃茂實、現任桃園市新屋區新屋里的58歲里長徐智遠，3人得知郭台銘、賴佩霞欲於第16任總統、副總統選舉獨立參選，而為第16任總統選舉、副總統選舉的被連署人，由范出資（范成連部分已遭新竹地檢署偵結起訴）為郭董收購連署書。

范成連去年10月5日下午3點駕車前往黃茂實中壢區住家，當場交付80萬元現金，要求黃茂實以每人每份400元代價募集連署書，隔天晚間7點52分再度到黃家交付現金160萬元。

黃收受賄款後，分別於10月5日下午、10月8日晚間去新屋區徐智遠住處，先後交付20萬、100萬元，並指示徐分別交付5至10萬元不等現金，分發給新屋區里長姜仁新、彭煥鈿、彭小林、劉德亮、李子維等人，並告知每提交1分連署書即可獲得新台幣300元的報酬。

不過姜姓等5位里長因故均未收受，並將款項退還給徐智遠，徐於去年10月13日晚間9點40分去黃家，將黃所交付的120萬元全數退還，因而未影響連署結果，案經法務部調查局桃園市調處、新竹縣調查站移送偵辦。

檢方調查，認為黃茂實、徐智遠所為均觸犯總統副總統選舉罷免法的預備對連署人行求賄賂，使其為特定被連署人連署罪嫌，審酌黃、徐犯後坦承犯行，深表悔悟，態度良好，認以緩起訴1年為適當。

檢察官諭知，黃茂實、徐智遠均應於緩起訴處分確定之日起3個月內，前者向國庫繳交新台幣50萬元、後者繳交新台幣10萬元。