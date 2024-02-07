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沒醫德？網紅牙醫史書華酸鍾沛君「乳癌復發」不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

網紅「盾牌牙醫」史書華臉書粉專去年3月間遭檢舉下架，當時國民黨台北市議員鍾沛君曾揶揄「天道好輪迴，蒼天饒過誰」，不料該粉專6天後復活，史書華不僅回嗆，還拿鍾的肺腺癌史開酸「乳癌復發」，遭鍾沛君提告公然侮辱及加重誹謗。新北地檢署認定，當時兩人為缺蛋重要民生議題爭執，屬合理評論；至於鍾沛君公開病史距案發時已間隔2年，記憶恐有模糊，兩罪均不起訴。

檢察官認為，公然侮辱部分，經細究雙方貼文前後脈絡，是因全國缺蛋一事起爭執，屬重要民生公眾事務，即便史書華出現「垃圾」等欠妥文字，相較於鍾沛君身為議員，仍屬可受公評的合理評論。

此外，鍾沛君早在2021年1月初，便主動向媒體揭露自己肺腺癌病史，雖然史書華稱鍾罹患乳癌為不實，但兩人並不熟識，恐因時間久遠記憶模糊，而誤會鍾的罹癌患部，因此加重誹謗部分也罪證不足。

去年3月7日，被視為親綠側翼的史書華粉專遭下架，鍾沛君曾直言「『天道好輪迴，蒼天饒過誰』，爽啦！」未久該粉專同月13日復活，史回嗆「天道輪迴來了喔！」雙方開始臉書筆戰，鍾留言反酸「歡迎貼牌牙醫淘寶華強勢回歸」，史也不干示弱「我也不會在你乳癌復發的的時候說『天道好輪迴，蒼天饒過誰』或是停辦228紀念日，這些都太低俗了，但如果您身體不舒服，我一定會送花給您的」。

對於私人病情遭針對攻擊，鍾沛君再度發文表示，「很難想像一位醫師，跟人筆戰時竟然會攻擊別人的病史，但也許是我的問題，牙醫只是工作，側翼才是本體。」同時補充「其實當年我病變的患部在肺，並非乳癌，淘寶華可能平常貼牌貼習慣了，以為病灶也能貼牌轉生。」

兩人臉書筆戰不僅引起網路熱議，包括新科立委徐巧芯、牛煦庭和台北市議員游淑慧、林珍羽，都出面留言支持鍾沛君，表示「素質好低好缺德的側翼牙醫」、「太惡質」。徐巧芯更批評史書華「暗咒對方疾病復發以及聲稱要送花，這種霸凌仇恨的行為難怪會被臉書下架粉絲頁，說真的被關一百次都不足為奇。」

後來連國民黨前副總統候選人趙少康都公開批評史書華「側翼惡質沒醫德」，認為其發言低俗不堪，「這根本是在詛咒、揭露病人隱私」、「即便政治理念再不同，都不能扯到身體，這是基本道德，何況史書華還是醫師，沒有醫德到了極點。」

網紅「盾牌牙醫」史書華去年與國民黨台北市議員鍾沛君（圖右）展開臉書筆戰，卻拿鍾的肺腺癌史開酸「乳癌復發」，遭鍾提告公然侮辱及加重誹謗獲不起訴。記者余承翰／攝影
網紅「盾牌牙醫」史書華去年與國民黨台北市議員鍾沛君（圖右）展開臉書筆戰，卻拿鍾的肺腺癌史開酸「乳癌復發」，遭鍾提告公然侮辱及加重誹謗獲不起訴。記者余承翰／攝影

側翼 牙醫 網紅 趙少康 醫師 鍾沛君

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