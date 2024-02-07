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中油工程貪污弊案2業者接連亡故 諭知「不受理判決」
中油煉製事業部前執行長徐漢前年遭檢廉搜出貪瀆金額逾2700萬，其中標案收賄就高達1687萬；近日橋頭地院分別對涉賄廠商做出宣判，其中黃姓、石姓兩名業者，因分別於去年中、下旬亡故，兩人涉貪汙罪部分，諭知不受理判決。
起訴書指出，川禎公司負責人黃姓業者兩度向徐漢表達有意投標中油B群組換熱器案，2021年1月，徐指示陳姓工程師向黃男轉達，B群組換熱器案已答應給其他公司投標，要求黃投標A群組換熱器案，並提出需支付200萬至300萬「打點評選委員」的費用，而黃男得知後當場答應。
怎料，評選當天1名評委因車禍未出席，兩家競標業者評選票數相同，終以抽籤決定勝負，決標金額1億6921萬元，由另家業者得標，事後，雖川禎公司未給付賄款，但黃男仍因涉賄遭起訴；由於，黃於去年6月8日死亡，法院針對黃涉貪汙罪部分，上周五諭知公訴不受理。
在中油公司「五媒組塗料工作案」、「塗料零星工作案」、「十二蒸塗料工作案」等3件與徐漢有關的涉賄採購弊案，檢方查出，得標廠商柏榮公司負責人石姓男子分別於2020年9月、2021年10月，將120萬、130萬現金裝入牛皮紙袋中，於中油煉製事業部執行長辦公室內，當面交付徐漢作為得標謝禮。
起訴書中，柏榮公司曾承攬「大林廠第五媒加熱爐施作高輻射塗料工作」及「大林廠第六媒組工場加熱爐高輻射塗料工作」，原本就具備得標優勢，卻為3件採購案能順利得標，向徐漢約定交付對價金額行賄；由於，石男去年8月14日不幸身故，石涉貪汙罪部分，於上周五諭知不受理判決。
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