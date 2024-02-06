快訊

獨／27年未調漲！北市動物園門票4月確定調漲「最高百元」

中華電信4G 488不限速吃到飽再現！5招找他「真的成功了」 掀網友照做也過關

出版產值膨風／文策院計算出版營業額驚飆上千億 專家看了算法直搖頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委候選人後援會長幫郭董募6040份連署書 雄檢起訴8人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

前民視董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏後援總會長陳乃靜（右）幫郭台銘蒐集6040份連署書，今被雄檢起訴。本報資料照片
前民視董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏後援總會長陳乃靜（右）幫郭台銘蒐集6040份連署書，今被雄檢起訴。本報資料照片

前喜樂島聯盟立委候選人郭倍宏後援會總會長陳乃靜，去年9月被控幫鴻海創辦人郭台銘蒐集總統連署書，與後援會志工等人前後共募得6040份，但連署書尚未送往中選會，就被高雄檢調查獲，雄檢今偵結，依違反總統副總統選罷法等罪，起訴陳乃靜及其他7名協助連署的後援會志工。

陳乃靜曾於2002年以無黨籍當選市議員，後來未爭取連任退居幕後，負責地方選舉操盤；去年8月12日晚間，高雄市第六選區（前金、新興、苓雅、鹽埕、鼓山）立委參選人郭倍宏，舉辦喜樂島聯盟後援總會成立大會，郭倍宏授旗給陳乃靜，由陳擔任後援會總會長。

檢方調查，去年鴻海創辦人郭台銘有意參選總統，因獨立參選需取得選民連署，陳乃靜為了讓郭台銘成功跨過連署門檻，去年9月起，以每份500元價碼，指示後援會陳姓、朱姓志工幫忙收集4000份郭台銘連署書。

完成後，陳乃靜仍繼續指示陳姓志工繼續蒐集，等陳男另外募得1820份以後，陳乃靜另外再交付91萬元給陳男，事後又以每份500元價碼，取得220人的身分證影像，委託後援會曾姓志工等人代填連署。

高雄檢調去年10月接獲情資，隨即發動搜索，10月26日先聲押曾姓志工獲准，經追查後，隔月3日至5日再發動3波搜索，帶回陳乃靜及兩名陳姓志工，涉案3人均聲押獲准。

雄檢搜索時，在後援會3樓庫房找到6040份總統、副總統參選連署書，原定該批連署書準備於截止日前送往台北市選委會，但尚未送出就被檢方查獲。

雄檢今偵結，認為郭台銘達成連署門檻後未登記參選總統、副總統，但陳乃靜等人行為仍違反總統選舉連署公正性，依法將陳乃靜等涉案8人起訴陳乃靜則建請法院從重量刑，以示警惕。陳乃靜目前仍在押，今起訴後將移審高雄地院，由法官裁定是否接押。

後援 連署書 郭台銘

延伸閱讀

【即時短評】騙藍也騙綠 柯文哲政治誠信破產誰敢合作

選前稱經手「郭台銘公開信」遭黃士修喊告 宣明智：目前與郭無聯繫

郭台銘弟昆山廠 停工放假半年

回台灣了！郭台銘現身板橋慈惠宮「這活動」 現場畫面曝光

相關新聞

敬鵬6人緩刑 桃檢千字文批輕縱

桃園平鎮敬鵬工廠大火奪走六名消防員和兩名移工性命，桃園地院依業務過失致死罪，處前董事長黃維金等六人三至八月徒刑，均緩刑；...

酷刑虐童 補習班負責人判2年4月

美語教學補習班負責人林漢凌、女老師劉蕓德、金智儀長期虐待梁姓男童，包括抓腳踝在空中旋轉丟出、冬天脫光洗冷水澡、壓頭入水等...

無照少年騎車摔溝鋼筋插頭亡 公路局判國賠113萬餘元

南投一名16歲少年騎車於台14線過彎失控衝入水溝，遭溝內外露鋼筋插入頭部死亡，家屬認為公路單位明知有鋼筋卻未移除，聲請國...

當初偵辦大動作…航警X光機採購案 1警二審仍無罪、另2人緩刑

航空警察局林姓安檢隊長與航保科陳姓警務正被控勾結安檢X光機蔡姓廠商，洩漏標案內容、驗收放水，圖利業者7462萬餘元，桃園...

立委候選人後援會長幫郭董募6040份連署書 雄檢起訴8人

前喜樂島聯盟立委候選人郭倍宏後援會總會長陳乃靜，去年9月被控幫鴻海創辦人郭台銘蒐集總統連署書，與後援會志工等人前後共募得...

高雄監獄傳暴力傷人 竹筷「磨尖」當凶器刺傷獄友

高雄大寮監獄傳出暴力傷人，44歲許姓受刑人去年9月將私藏的竹筷磨尖成利刃，趁監獄舉辦懇親會時，拿「竹筷」刺向另名賴姓受刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。