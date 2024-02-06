立委候選人後援會長幫郭董募6040份連署書 雄檢起訴8人

前民視董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏後援總會長陳乃靜（右）幫郭台銘蒐集6040份連署書，今被雄檢起訴。本報資料照片

前喜樂島聯盟立委候選人郭倍宏後援會總會長陳乃靜，去年9月被控幫鴻海創辦人郭台銘蒐集總統連署書，與後援會志工等人前後共募得6040份，但連署書尚未送往中選會，就被高雄檢調查獲，雄檢今偵結，依違反總統副總統選罷法等罪，起訴陳乃靜及其他7名協助連署的後援會志工。

陳乃靜曾於2002年以無黨籍當選市議員，後來未爭取連任退居幕後，負責地方選舉操盤；去年8月12日晚間，高雄市第六選區（前金、新興、苓雅、鹽埕、鼓山）立委參選人郭倍宏，舉辦喜樂島聯盟後援總會成立大會，郭倍宏授旗給陳乃靜，由陳擔任後援會總會長。

檢方調查，去年鴻海創辦人郭台銘有意參選總統，因獨立參選需取得選民連署，陳乃靜為了讓郭台銘成功跨過連署門檻，去年9月起，以每份500元價碼，指示後援會陳姓、朱姓志工幫忙收集4000份郭台銘連署書。

完成後，陳乃靜仍繼續指示陳姓志工繼續蒐集，等陳男另外募得1820份以後，陳乃靜另外再交付91萬元給陳男，事後又以每份500元價碼，取得220人的身分證影像，委託後援會曾姓志工等人代填連署。

高雄檢調去年10月接獲情資，隨即發動搜索，10月26日先聲押曾姓志工獲准，經追查後，隔月3日至5日再發動3波搜索，帶回陳乃靜及兩名陳姓志工，涉案3人均聲押獲准。

雄檢搜索時，在後援會3樓庫房找到6040份總統、副總統參選連署書，原定該批連署書準備於截止日前送往台北市選委會，但尚未送出就被檢方查獲。

雄檢今偵結，認為郭台銘達成連署門檻後未登記參選總統、副總統，但陳乃靜等人行為仍違反總統選舉連署公正性，依法將陳乃靜等涉案8人起訴陳乃靜則建請法院從重量刑，以示警惕。陳乃靜目前仍在押，今起訴後將移審高雄地院，由法官裁定是否接押。