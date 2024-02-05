快訊

日本東京市區飄雪了！羽田機場89個航班、部分特急列車受影響

影／蹲街邊向女子索吻...少將酒醉失態模樣遭拍 國安局收爆料片說話了

主持首場朝野協商 韓國瑜吐心聲：盼維持真誠熱情「別變紫禁城太監」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前立委李慶華豪宅收藏明拍賣 故宮前院長送李煥祝壽墨寶最吸睛

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

前立委李慶華涉詐領助理費532萬餘元，遭發布通緝，立法院委託行政執行署士林分署執行，日前已拍賣豪宅，仍不足清償，明天士林分署拍賣會，將拍賣豪宅中收藏品、物品，其中較特殊的收藏為，前故宮院長秦孝儀送給李慶華父親、前行政院長李煥80大壽的祝壽墨寶等物。

前立委李慶華2007年至2016年，涉詐領公費助理費532萬餘元遭訴，新北地方法院2018年11月30日發布通緝，時效至2041年4月，立法院在2019年3月間撤銷撥付助理費處分，求返還已受領款項，李慶華逾期未返還，立法院移送士林分署執行。

士林分署指出，李慶華名下位於汐止區「日月光社區」23、24層的樓中樓豪宅及2個平面停車位，去年以2163萬元拍定，車輛今年1月已30萬餘元拍定，但仍不足清償欠繳各項稅費，立法院再指封拍賣地下停車位，屋內具有價值的收藏品及用品。

士林分署指出，明日為農曆春節前最後1波聯合拍賣會，主要拍賣標的李慶華豪宅中的有價值的動產65項及1個地下平面停車位，項目琳瑯滿目，有畫、書法、按摩器材、相框、貝殼裝飾托盤、音響、再現出版叢書、抽屜櫃、快煮壺、燈具、藝術品等合計65項，較為著名的有創「氣功飛白一筆書」大師曾璽、獨創「秦體字」大師秦孝儀、祝壽文等作品，多為致贈給李慶華父親，也就是前行政院長李煥80大壽作品。

士林分署指出，拍賣會從明天2月6日下午2時30分開放登記，下午3點登記截止、正式競價拍賣，拍定人須當場以「現金」或以「信用卡刷卡」或「經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票」等方式支付拍定價金。

前立委李慶華。圖／聯合報系資料照片
前立委李慶華。圖／聯合報系資料照片
秦孝儀落款書法字畫，目視有部分破損，落款是否該人真品請自行判斷，士林分署不負保證責任。圖／士林分署提供
秦孝儀落款書法字畫，目視有部分破損，落款是否該人真品請自行判斷，士林分署不負保證責任。圖／士林分署提供

李慶華 立法院 車位

延伸閱讀

黃國昌提明天開議 蔡易餘：立委戰場不是只有立法院

回響／他用文化幣買門票遭拒驚動院長 故宮道歉：符合免費參觀條件

他用文化幣買故宮門票遭拒 休學生只好花錢參觀：很不理解

基隆豪宅城上城社區前紅線 整排車違停阻車流險象環生

相關新聞

前立委李慶華豪宅收藏明拍賣 故宮前院長送李煥祝壽墨寶最吸睛

前立委李慶華涉詐領助理費532萬餘元，遭發布通緝，立法院委託行政執行署士林分署執行，日前已拍賣豪宅，仍不足清償，明天士林...

「綠白電話門」醫界大老為何沒被告？ 民眾黨解釋是這個原因

「綠白電話門」事件延燒，民眾黨主席柯文哲被指主動致電「綠營一位醫界大老」喬院長，他反駁是民進黨主動聯繫並揚言提告；民眾黨...

影／柯文哲開吉！ 綠白電話門事件 民眾黨要求民進黨、吳崢賠償100萬元

立法院正副院長選舉已落幕，但「綠白電話門」事件延燒，民眾黨主席柯文哲被指主動致電「綠營一位醫界大老」喬院長，他反駁是民進...

電競選手Ubao加入周杰倫戰隊遲到43次遭扣薪 他提告討錢結果曝光！

電競選手陳昌駒（Ubao）加入藝人周杰倫成立的J Team戰隊期間，不滿遲到被扣薪4萬9500元，且積欠底薪調整的差額1...

台灣國告發藍白合搓圓仔湯 今遞陳報狀請北檢速傳侯柯馬朱4人

台獨團體「台灣國」理事長陳峻涵認為，國民黨主席朱立倫與前總統馬英九力促藍白合，去年告發朱、馬及當時尚未登記的國民黨總統參...

夫妻分居老公聲請保護令 重修舊好撤告妻仍被判拘役30天

屏東許姓男子和妻子結婚後，夫妻因個性不和、感情不睦等因素分居，但許妻卻頻頻前往許男住處騷擾，許男不滿聲請保護令獲准，許妻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。