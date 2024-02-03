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「律師洩密」昔輕輕放下沒痛癢 現遭收押…法界坦言：風向變了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

執業律師鄭鴻威捲入詐團洩密遭收押，近期多位律師身陷囹圄，法界議論紛紛，有人坦言洩密狀況一直都存在，從過去院檢輕輕放下的態度，明顯感受到「風向已經在改變」，推測院檢已不期待律師公會自律功能，加上過去懲處多為短期停權根本不痛不癢，才釀成部分操守不佳律師被金錢蒙蔽雙眼。

司法官分析，律師承接詐團案絕對清楚紅線在哪，但「洩密狀況一直都存在」，實務上包括詐騙集團、運毒集團旗下小弟落網時，幾乎都由主腦砸錢找律師出面，但目的並非幫底下人脫罪，而是擔任「軍師」角色，負責切斷上下游關係、設下防火牆等，規避檢警溯源以自保。

司法官也說，這些律師受委任監軍過程，如同受魔鬼和金錢的誘惑，一但踩紅線負責替羈押中被告傳話，替幕後首腦操刀就已經涉犯洩密罪，律師不顧前途、犯法風險，除了利益多半是因存有僥倖心態認為不會被抓到。

此外，過去傳統「黑道律師」專門接受黑幫委任處理組織犯罪、槍毒等案件，由於八大行業特別喜歡鎖定檢察官退下轉任的律師，在基本法律專業外，更看重的是該名律師擔任檢察官期間和警察間的緊密人脈。

而現今詐騙集團崛起，詐團找的律師，不見得如傳統黑幫專找檢警人脈豐富的門神，因詐團上游主腦躲藏幕後最怕曝光，因此只要拿出足夠財力，找到願意「配合」的律師就能達成目的。

有律師也坦言，法院、地檢署和律師間往往都是相互尊重，過去律師捲入類似洩密案，院檢幾乎都是輕輕放下，包括緩起訴、聲請簡易判決處刑，或是法院判緩刑等，但從近期檢方強勢聲請羈押、法院收押的狀況，可明顯感受到「風向已經在改變了。」

該名律師說，從院檢態度轉強硬來看，合理推測院檢已經不期待律師公會的自律功能，才會在洩密案件上嚴加追查，同時也反應洩密問題嚴重，導致檢警全力打詐下，最後卻因部分操守不佳的律師從中作梗。

法界也說，過去律師洩密除了刑事責任，後續律師懲戒常常都僅停權2至5個月，對當事人而言可說是根本不痛不養，有心的律師只要想規避，期間照樣能接案，指派同事務所其他律師陪開庭、寫訴狀，停權時間一過再請客戶匯錢即可。

法界認為，針對律師洩密，相關停權懲戒至少要拉到1年以上，這樣涉案的律師才會感覺到痛而知所謹惕。至於洩密問題也有律師歸咎於大環境太過競爭，但不少律師直言，大環境根本不是藉口，難道市場縮小就要去做違法的事嗎？

北檢認定，律師鄭鴻威、李明潔及楊雅涵涉及組織犯罪明確，向法院聲押禁見獲准，今晨已搭乘囚車前往看守所。記者房荷庭／攝影
北檢認定，律師鄭鴻威、李明潔及楊雅涵涉及組織犯罪明確，向法院聲押禁見獲准，今晨已搭乘囚車前往看守所。記者房荷庭／攝影

司法官 律師 詐騙集團

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