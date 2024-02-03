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高雄男駕車直衝酒駕路檢點 酒測飆達1.08「兩罪」送辦

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄48歲周姓男子前晚11時許，在岡山區的小吃店與友人飲酒後，逕自開車欲返家途中，行經嘉新陸橋不慎撞上酒駕攔檢設置的交通錐，警一看，周男根本已爛醉如泥，酒測值高達每公升1.08毫克，當場被依依妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦。

岡山分局員警日前在嘉新陸橋上執行「113年春節安全維護」路檢時，一輛白色休旅車突然衝上前，擦撞警方設置的交通錐、警示燈，嚇了員警一大跳，讓員警連聲大喊「停車！停車！」

該車駕駛周男配合員警吹氣酒測，但從周說話及站姿，可感知他早已不勝酒力，酒測值高達每公升1.08毫克，周男自稱，當晚與友人至岡山區小吃店飲酒後，打算駕車返回楠梓區住家。沒想到，開到岡山區嘉新陸橋時，剛好向酒駕攔檢的警員自投羅網，被逮個正著。

岡山分局呼籲，酒後駕車自前年03月31日起施行加重處罰，除提高初次酒駕罰金外，十年內再犯均以最高額罰鍰處罰（機車9萬、汽車12萬），此外還會移置保管車輛，吊銷駕照，超過三次酒駕更會公布違規人照片，如肇事致人重傷或死亡者，吊銷駕照，並不得再考領。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄周姓男子駕車直衝酒駕攔檢點，撞壞交通錐及警示燈。記者古和純／翻攝
高雄周姓男子駕車直衝酒駕攔檢點，撞壞交通錐及警示燈。記者古和純／翻攝
高雄周姓男子駕車直衝酒駕攔檢點，撞壞交通錐及警示燈。記者古和純／翻攝
高雄周姓男子駕車直衝酒駕攔檢點，撞壞交通錐及警示燈。記者古和純／翻攝
高雄周姓男子駕車直衝酒駕攔檢點。記者古和純／翻攝
高雄周姓男子駕車直衝酒駕攔檢點。記者古和純／翻攝
高雄周姓男子駕車直衝酒駕攔檢點，撞壞交通錐及警示燈。記者古和純／翻攝
高雄周姓男子駕車直衝酒駕攔檢點，撞壞交通錐及警示燈。記者古和純／翻攝

岡山 酒測 酒駕

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