快訊

綠白隔空交鋒！民眾黨稱綠營各路人馬聯繫柯文哲 卓榮泰也在內

地牛翻身超有感！嘉南地區18:10發生規模4.6地震 雲嘉最大震度4級

立院選舉爭議延燒…眼科醫林逸民吃飯兼當見證人 還原與柯文哲對話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL假球簽賭案遭起訴！柯旻豪曝妻流產求交保沒用 確定在看守所過年

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

士檢偵辦SBL假球簽賭案，偵結起訴球員、助教、球員友人等15人，昔獲選MVP的前球員柯旻豪先前因犯後態度消極遭法院收押，今移審士院，下午開庭坦承部分比賽有簽賭，但否認操控比賽詐賭，透露「妻子剛流產」請求法官給予交保機會，但法官認為全案有人在逃、仍有案情待查，諭知柯旻豪續押禁見通信，確定柯要在看守所內過年。

士林地院下午4時開羈押庭，對於檢方起訴提出的犯罪事實，柯旻豪坦承自己平常習慣分析各隊戰力分布，部分場次有簽賭下注，吳季穎在賽事中確實曾請他幫忙「控分」操控比賽比分，但他從未參與操作比賽，而是正常表現，就連自己簽賭下注也未獲利。

針對吳季穎吳姓前女友曾匯款10萬元給柯旻豪，柯說，1萬元是吳要給的分紅，2萬元是他們平常在宿舍、飯店打牌，吳積欠的賭債，餘下7萬元是先前吳季穎提款卡損壞，柯暫時幫忙代領的費用；其餘柯曾支付涉案隊友千元部分，柯解釋，那也是平時隊員之間私下打牌贏錢所給的分紅。

柯旻豪說，他沒參與控分，也因為從未參與，所以不了解詐賭細節，更沒有在賽前協助與其他隊友溝通討論犯案，就算下注簽賭也輸錢，並抱屈，檢方初步提出有關他的犯罪事實，多是吳季穎片面之詞，「他（吳季穎）試圖將我變成假球案的首腦」。

柯指出，去年4月30日在彰師大體育場進行的裕隆隊台銀賽事中，吳指他在比賽最後2.2秒時叫斑霸喊暫停，並策畫傳球給吳季穎投出壓哨三分球，事實上這場比賽柯受傷坐在觀眾席，「我怎麼叫，場上也聽不到，而且大家都知道，教練（邱大宗）不願放棄任何一場比賽，只有他自己能喊暫停，沒有人能代替教練暫停比賽」​。

柯的律師說，柯旻豪在2022年12月27日、2023年2月24日、4月8日、4月23日等4場比賽，沒有下注簽賭所以沒有操控比賽詐賭動機，從檢警偵辦過程來看，可知吳季穎說詞不斷閃爍，證言虛偽程度高，且多半被告已認罪，柯無串證動機，請求法官已具保方式代替羈押。

柯旻豪則說，在收押後已檢討反省，自己真不該利用自己的分析簽賭下注，現在已經知道錯了，也得到懲罰了，「我從小到大只有打球，現在已經不可能再打球了」，日後也願受審判；「但我有老婆小孩，老婆在我進來（看守所）前流產，也讓家庭經濟壓力倍增，希望法官讓我交保回家，向家人道歉，也趕快想辦法貼補家用」。

法官審酌筆錄等事證，認為全案仍有犯嫌在逃，且仍有案情事證有待調查，為保全程序順利進行，諭知柯旻豪續押禁見通信，確定柯旻豪會在台北看守所過年。

昔獲選MVP的前球員柯旻豪先前因犯後態度消極遭法院收押，今移審士院，下午開庭坦承部分比賽有簽賭，但否認操控比賽詐賭，透露「妻子剛流產」請求法官給予交保機會，但法官認為全案有人在逃、仍有案情待查，諭知柯旻豪續押禁見通信，確定柯要在看守所內過年。記者李隆揆／翻攝
昔獲選MVP的前球員柯旻豪先前因犯後態度消極遭法院收押，今移審士院，下午開庭坦承部分比賽有簽賭，但否認操控比賽詐賭，透露「妻子剛流產」請求法官給予交保機會，但法官認為全案有人在逃、仍有案情待查，諭知柯旻豪續押禁見通信，確定柯要在看守所內過年。記者李隆揆／翻攝

SBL 吳季穎 柯旻豪 簽賭

延伸閱讀

籃球／假球案前裕隆球員翁嘉鴻遭通緝 恩師曝為還債已逃大陸　

SBL假球簽賭／「控分」詐賭竟雙贏...吳季穎壓哨三分換灌籃爆賺38萬

SBL假球簽賭案今起訴 漏網前中鋒翁嘉鴻屢傳不到...通緝中

SBL假球簽賭案起訴15人 昔MVP柯旻豪移審狼狽畫面曝光

相關新聞

尹乃菁節目稱郭璽是「軍火商」挨告求償300萬元 法院判決出爐

海軍前顧問郭璽不滿媒體人尹乃菁於節目中指新華荷公司代理直布羅陀公司，得標取得台船的潛艦技術顧問合約，並稱他是「軍火商」，...

中油高層涉賄790萬元！冰水機貪瀆案宣判 2陪標廠商「沒獲利反虧錢」

中油煉製事業部前執行長徐漢因牽涉至少8起採購弊案，收賄金額高達1687萬，前年遭檢警依貪污罪查辦；其中徐收賄金額達790...

藉「領錢」為由…她丟下出生2天女兒落跑 桃園地院判決出爐

曾姓女子2年前4月間，入住桃市桃園區某汽車旅館時突然產女，119救護員送往鄰近醫院治療看護，2天後的上午曾女以「我要出去...

郭璽不滿被指「軍火商」怒求償300萬元 法院判尹乃菁免賠理由曝光

海軍前顧問郭璽不滿媒體人尹乃菁去年在節目中指新華荷公司代理直布羅陀公司，得標取得台船的潛艦技術顧問合約，並稱他是「軍火商...

SBL假球簽賭案遭起訴！柯旻豪曝妻流產求交保沒用 確定在看守所過年

士檢偵辦SBL假球簽賭案，偵結起訴球員、助教、球員友人等15人，昔獲選MVP的前球員柯旻豪先前因犯後態度消極遭法院收押，...

網站上販售鯊魚劍！涉違反野生動物保育法 2男惹禍上身被判刑

海洋保育署與海巡署偵防分署台南查緝隊等2021年3月在台中宗教用品店查獲鯊魚劍100支及鋸鰩吻部牙齒624顆，檢方認紀姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。