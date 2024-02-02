SBL假球簽賭案遭起訴！柯旻豪曝妻流產求交保沒用 確定在看守所過年

士檢偵辦SBL假球簽賭案，偵結起訴球員、助教、球員友人等15人，昔獲選MVP的前球員柯旻豪先前因犯後態度消極遭法院收押，今移審士院，下午開庭坦承部分比賽有簽賭，但否認操控比賽詐賭，透露「妻子剛流產」請求法官給予交保機會，但法官認為全案有人在逃、仍有案情待查，諭知柯旻豪續押禁見通信，確定柯要在看守所內過年。

士林地院下午4時開羈押庭，對於檢方起訴提出的犯罪事實，柯旻豪坦承自己平常習慣分析各隊戰力分布，部分場次有簽賭下注，吳季穎在賽事中確實曾請他幫忙「控分」操控比賽比分，但他從未參與操作比賽，而是正常表現，就連自己簽賭下注也未獲利。

針對吳季穎吳姓前女友曾匯款10萬元給柯旻豪，柯說，1萬元是吳要給的分紅，2萬元是他們平常在宿舍、飯店打牌，吳積欠的賭債，餘下7萬元是先前吳季穎提款卡損壞，柯暫時幫忙代領的費用；其餘柯曾支付涉案隊友千元部分，柯解釋，那也是平時隊員之間私下打牌贏錢所給的分紅。

柯旻豪說，他沒參與控分，也因為從未參與，所以不了解詐賭細節，更沒有在賽前協助與其他隊友溝通討論犯案，就算下注簽賭也輸錢，並抱屈，檢方初步提出有關他的犯罪事實，多是吳季穎片面之詞，「他（吳季穎）試圖將我變成假球案的首腦」。

柯指出，去年4月30日在彰師大體育場進行的裕隆隊台銀賽事中，吳指他在比賽最後2.2秒時叫斑霸喊暫停，並策畫傳球給吳季穎投出壓哨三分球，事實上這場比賽柯受傷坐在觀眾席，「我怎麼叫，場上也聽不到，而且大家都知道，教練（邱大宗）不願放棄任何一場比賽，只有他自己能喊暫停，沒有人能代替教練暫停比賽」​。

柯的律師說，柯旻豪在2022年12月27日、2023年2月24日、4月8日、4月23日等4場比賽，沒有下注簽賭所以沒有操控比賽詐賭動機，從檢警偵辦過程來看，可知吳季穎說詞不斷閃爍，證言虛偽程度高，且多半被告已認罪，柯無串證動機，請求法官已具保方式代替羈押。

柯旻豪則說，在收押後已檢討反省，自己真不該利用自己的分析簽賭下注，現在已經知道錯了，也得到懲罰了，「我從小到大只有打球，現在已經不可能再打球了」，日後也願受審判；「但我有老婆小孩，老婆在我進來（看守所）前流產，也讓家庭經濟壓力倍增，希望法官讓我交保回家，向家人道歉，也趕快想辦法貼補家用」。

法官審酌筆錄等事證，認為全案仍有犯嫌在逃，且仍有案情事證有待調查，為保全程序順利進行，諭知柯旻豪續押禁見通信，確定柯旻豪會在台北看守所過年。