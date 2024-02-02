SBL假球簽賭／「控分」詐賭竟雙贏...吳季穎壓哨三分灌籃爆賺38萬

職籃SBL去年爆出假球簽賭案，檢警查出多名球員、助理教練涉嫌在第20屆SBL賽事中下注簽賭至少18場，其中有7場比賽球員藉場上表現控制比分獲得賭利，還讓部分場次「贏球也贏錢」，檢方偵結依詐欺、賭博、違反運動彩券發行條例等罪嫌起訴15人，昔MVP球員柯旻豪今午也狼狽移審士林地院。

起訴指出，SBL「超級籃球聯賽」去年1月7日至5月21日進行第20屆賽程，有裕隆納智捷、台灣啤酒、彰化柏力力、台灣銀行等4支球隊參賽，期間台灣運彩公司發行運動彩券供民眾投注，SBL是運動彩券發行條例規範的投注標的運動競技賽事。

其中，裕隆隊由球員柯旻豪擔任固定先發控球後衛、吳季穎擔任得分後衛、外籍球員班霸擔任固定先發中鋒，翁嘉鴻、周暐宸、顏聞佐、邱忠博擔任前鋒，陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、李其恩擔任後衛，由其他聯盟九太科技籃球隊前助教邱繼緯擔任裕隆隊助教。

柯旻豪因與邱繼緯舊識，知悉邱是地下組頭、可協助下注，賽事初期介紹邱給其他球員，其中吳季穎簽賭金額時常超過簽賭網站上限，吳又找來黃姓女友其友人等4人協助申請網站會員下注。

吳季穎、柯旻豪為透過簽賭牟利，與班霸等其餘9名球員朋分賭資利益，賽事中配合控制比分詐取賭資。

檢警調查，早在2022年底的台啤對裕隆的熱身賽，吳季穎就開始在簽賭網站下注，當時賭台啤對輸球者，若台啤輸分在6.5以內即可贏得賭資，吳季穎請黃姓女友及其他友人協助下注共15萬5000元，最終比賽以70比67由裕隆隊贏台啤隊3分作結，吳季穎贏得賭資69萬8000元，黃女本身也贏得9500元，其餘人員從中抽傭。

檢警分析過濾發現，涉案球員為控制比分，刻意不配合教練執行戰術，也出現傳球次數激增、出手時機不合理等情況，如異常籃外空心、刻意亂傳球製造失誤、比賽尾聲不斷犯規讓對手罰球拉近比分等，第20屆SBL含熱身賽共39場比賽中，犯嫌至少簽賭18場、「控分」詐賭7場，不法所得高達2000萬餘元。